ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏರ್ವೇಸ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಪೈಲಟ್ಗಳು 30,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡರು. ಈ ಸವಾಲಿನ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ವಿಮಾನವನ್ನು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದ ಆಹಾರವೇ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ : ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಲಂಡನ್ನ ಹೀಥ್ರೂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏರ್ವೇಸ್ಗೆ ಸೇರಿದ ‘BA276’ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ 30 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂವರು ಪೈಲಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಏಕಾಏಕಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ವಿಮಾನವು ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೊದಲ ಪೈಲಟ್ ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್ಗಳು ವಿಮಾನದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್ಗಳ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮೇಣ ಕ್ಷೀಣಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿತು.
ಈ ಕಠಿಣ ಸವಾಲಿನ ನಡುವೆಯೂ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ, ವಿಮಾನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನ ಕೆಳಗಿಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಪೈಲಟ್ಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ನೀಡಿ, ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂವರಿಗೂ ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏರ್ವೇಸ್ ಈ ಕುರಿತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಪೈಲಟ್ಗಳ ಈ ದಿಢೀರ್ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇವಿಸಿದ ಆಹಾರವೇ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾರಾಟಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತಂಗಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಲಾಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವರೂ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಹೊರಗಿನ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾದ ಬಾಟಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಕುಡಿದಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣವೇ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವರದಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ನ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏರ್ವೇಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಿಖರವಾದ ಮೂಲವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ವೈದ್ಯರು ಪೈಲಟ್ಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು (Medical Samples) ಪಡೆದಿದ್ದು, ಪೈಲಟ್ಗಳು ಸಹ ವಾಯು ಸುರಕ್ಷತಾ ವರದಿಗಳನ್ನು (Air Safety Reports) ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಮಾನಯಾನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ‘ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ’ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ವಿಮಾನದ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದೇ ವಿಮಾನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಆದರೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ವಿಮಾನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಹಾರಾಟಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ್ದು ಇಡೀ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೂ ನಡೆದಿವೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು
ಆಹಾರ ವಿಷಾಹಾರವು ವಿಮಾನದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ತರಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇತಿಹಾಸದ ಘಟನೆಗಳು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ.
1984ರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏರ್ವೇಸ್ ಘಟನೆ: ಇದೇ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 1984ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಆಹಾರ ವಿಷದ ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ವಿಮಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ನೆಲದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನೇ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
2024ರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಘಟನೆ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2024ರಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಇಂಚಿಯಾನ್ನಿಂದ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಮರಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಯಿತು.