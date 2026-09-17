ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಓದುವುದು, ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವುದು... ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನದ ಹಾದಿ ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಕೈಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಓದುವುದು, ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವುದು... ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನದ ಹಾದಿ ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಕೈಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಕೇವಲ 200-300 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ Telegram ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವೊಂದು ಇಂದು Delta Education ಎಂಬ ಶಿಕ್ಷಣ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಹೆಮ್ಕೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
300 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ Telegram ಗ್ರೂಪ್ನಿಂದ ಆರಂಭ
ಹೆಮ್ಕೇಶ್ ಅವರು Scaler School of Technologyಯ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುವ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಆರಂಭವಾದ Telegram ಮತ್ತು WhatsApp ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200ರಿಂದ 300 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯ 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಮ್ಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹ-ಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶವೊಂದು ಕಾಣಿಸಿತು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೇ ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು
ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಿಲೆಬಸ್ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಸಂದರ್ಶನವೂ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಹೆಮ್ಕೇಶ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಸುಮಾರು 2024ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ Delta Education ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರವೇಶ ಚಕ್ರದ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ₹2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಹೆಮ್ಕೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.
ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ
ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಬದಲು, ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮುದಾಯವನ್ನೇ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು. Telegram ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲೇ ಹಲವರು Delta Educationನ ಗ್ರಾಹಕರಾದರು. ಸಹ-ಸ್ಥಾಪಕ Srimai Somani ಅವರ YouTube ಮತ್ತು Instagram ಮೂಲಕವೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದರು. Scaler ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕವೂ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದರು.
ಕಾಲೇಜು ಓದುತ್ತಲೇ ಉದ್ಯಮ
ಹೆಮ್ಕೇಶ್ ಅವರ ಕಾಲೇಜು ಜೀವನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಉದ್ಯಮವೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. Scalerನ Innovation Lab ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಹೆಮ್ಕೇಶ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಮೊದಲ General Secretary ಆಗಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷ Student Councilನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ
ಹೆಮ್ಕೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಸಕ್ತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆರಂಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವೇಳೆ ಕೆಲವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ, ಅವರು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಮಾದರಿಯೊಂದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ತಂಡದ ಈ ಮಾದರಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ CBSE ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಗೆಲುವು ಸಿಗದಿದ್ದರೂ, ಈ ಅನುಭವವೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
₹10 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ; ಹೊರಗಿನ ಫಂಡಿಂಗ್ ಪಡೆದಿಲ್ಲ
ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಹೆಮ್ಕೇಶ್ ಅವರ Delta Education ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹10 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಿನ ಫಂಡಿಂಗ್ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಹೆಮ್ಕೇಶ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿ ಲಾಭದಲ್ಲಿದ್ದು ತನ್ನ ಹಣಕಾಸನ್ನು ತಾನೇ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೂವರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪೇಯ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಗಳಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು Growth, Problem-setting ಮತ್ತು Teaching ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.