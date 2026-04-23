ಹರಿಯಾಣದ ಸಿರ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯೊಂದರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 22 ವರ್ಷದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಈ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಬಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಈ ದುರಂತದ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಾವು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ, ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷಣ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷಣ ಈ ಲೋಕದಿಂದಲೇ ದೂರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಅಪಘಾತಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಭೀಕರ, ಭಯಾನಕ. ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ, ಭಾರಿ ಅವಘಡ ನಡೆದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಮದುಮಕ್ಕಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮೇಲೆ ವೇಗದಿಂದ ಬಂದ ಕಾರೊಂದು ಹರಿದು, ಆತ 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಬಿದ್ದು ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಭೀಕರ ದೃಶ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ
ಹರಿಯಾಣದ ಸಿರ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮದುವೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕನೊಬ್ಬ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಸಿರ್ಸಾ-ಹಿಸಾರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಔತಣಕೂಟದ ರೆಸಾರ್ಟ್ನ ಹೊರಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:22 ರಿಂದ 6:28 ರ ನಡುವೆ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ವಧು ಹೊರಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರು ಅವನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ.
10 ಅಡಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್
ಪರಿಣಾಮ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಸುಮಾರು 10 ಅಡಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟು 25-30 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ. ಮೃತನನ್ನು ರಾನಿಯಾದ ಅಭೋಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ 22 ವರ್ಷದ ಮಲ್ಕಿತ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಅಪರಿಚಿತ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.