ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಸಂದೇಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ದೇಹಚಲನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಮಾತಿನಲ್ಲಿನ ಎಡವಟ್ಟುಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಹೇಳುವ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ತಡರಾತ್ರಿಯ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಇಬ್ಬರು ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಅದು ಫ್ರಂಟೊಟೆಮೊಪೊರಲ್ ಡಿಮೆನ್ಶಿಯಾ (FTD). ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ರಂಟೊಟೆಮೊಪೊರಲ್ ಡಿಮೆನ್ಶಿಯಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಟ್ರಂಪ್ನಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಅವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.
ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಡಾ. ಹ್ಯಾರಿ ಸೆಗಲ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ಜಾನ್ ಗಾರ್ಟ್ನರ್ ಅವರು, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ದೇಹಚಲನೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊರಗೆ ಕಾಣುವಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ದೇಹಚಲನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಬಂದಾಗ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕ್ಷೀಣತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾರಣವಾಗುವಂತೆ, ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಕೈಯ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಹಿಸ್ಟೀರಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಡಾ. ಗಾರ್ಟ್ನರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿನ ಎಡವಟ್ಟುಗಳು, ಭಾಷೆ ಬಳಸುವಾಗ ತೊದಲುವಿಕೆ, ಈಗ ಚಲನೆಯ ತೊಂದರೆಗಳು ನರ ಕ್ಷೀಣಗೊಳ್ಳುವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಮಾದರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೀತಿಯ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಅನುಮಾನ ಅಂದರೆ ಫ್ರಂಟೊಟೆಂಪೊರಲ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ.
ಫ್ರಂಟೊಟೆಂಪೊರಲ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಎಂದರೇನು?
ಫ್ರಂಟೊಟೆಂಪೊರಲ್ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ (FTD) ಒಂದೇ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೆದುಳಿನ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಾಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಗುಂಪು. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬದಲಾಗುವ ವಿಷಯಗಳು ಇವುಗಳೇ.
ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, FTD ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 40ರಿಂದ 65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ. ನಂತರವೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದರ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಲಕ್ಷಣಗಳು
FTDಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಹೆಚ್ಚು ಪೀಡಿತ ಭಾಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.
ವರ್ತನೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು:
ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅನುಚಿತ ನಡವಳಿಕೆ.
ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ನಷ್ಟ.
ಕೆಟ್ಟ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ.
ಖಿನ್ನತೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಹುದಾದ ನಿರಾಸಕ್ತಿ.
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟುವುದು, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವುದು ಅಥವಾ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದು ಮುಂತಾದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು.
ನೈರ್ಮಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ.
ವಿಚಿತ್ರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ - ಹಠಾತ್ ಸಕ್ಕರೆಯ ಹಂಬಲ, ಆಹಾರೇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಗಿಯುವಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ.
ಮಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು:
ಮಾತನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾತಾಡುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ.
ಸರಿಯಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದಗಳ ಬದಲಿಗೆ ʼಇದುʼನಂತಹ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು.
ಸರಳೀಕೃತ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಫಿಕ್ ಭಾಷಣ.
ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು.
ಚಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು:
ನಡುಕ, ಬಿಗಿತ ಅಥವಾ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ.
ನುಂಗಲು ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯ.
ಬೀಳುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕಳಪೆ ಸಮತೋಲನ.
ನಗುವುದು ಅಥವಾ ಅಳುವುದು ಮುಂತಾದ ಅನುಚಿತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆ
ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
FTD ಅಕ್ಷರಶಃ ಮೆದುಳನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ; ಅಸಹಜ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವಾಗ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಾಲೆಗಳು ಕ್ಷೀಣತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜೀನ್ಗಳಲ್ಲಿನ ರೂಪಾಂತರಗಳು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಎಂದರೆ, FTD ಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಯ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇತಿಹಾಸವಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಯಾರು ಇದರ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವವರು?
ಇದುವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇತಿಹಾಸ. ಹೃದ್ರೋಗ ಅಥವಾ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು FTD ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಲ್ಝೈಮರ್ಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಇದು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ತಂಡವು ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಡಾ. ಸೆಗಲ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ಗಾರ್ಟ್ನರ್ ಅವರ ಅವಲೋಕನಗಳು ಅಪಾಯದ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಹಲವು ಮಾನದಂಡಗಳು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.