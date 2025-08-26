ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿರುವ ಸುಂಕಗಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಓರ್ವ ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ.50ಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಜಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರವೇ ಬೆಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಭಾರತೀಯರಿಗಾಗಿ ಭಾರತದಿಂದ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೂ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಬೆಲೆಗಳು!
ಡಲ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಓರ್ವ ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ರಜತ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ₹10ಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ₹370ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಲ್ದಿರಾಮ್ ತಿಂಡಿಗಳು, ಮಸಾಲೆಗಳು ಕೂಡ ತಲಾ ₹300ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಕ್ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೂಡ ₹320ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹20ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಬರುವ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿಗೆ ₹400 ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಖರ್ಚುಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕೆ ಎಂದು ಅವರು ಈಗ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶವಾದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿ, ನಾಗರಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೆಲೆಗಳು, ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಟ್ರಂಪ್ನಿಂದಲೇ ಇದೆಲ್ಲ?
ಟ್ರಂಪ್ರಂತಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ದರಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆಯೋ, ಯಾವಾಗ ಯಾವ ದೇಶದ ಜೊತೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕಿಂತ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಬೆಲೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಖರ್ಚುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ₹10ರ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಮೆರಿಕ ತಲುಪಲು ತುಂಬಾ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಆಮದು ಸುಂಕಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿರುವ ಸುಂಕಗಳು ಸೇರಿ ₹10ರ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ₹370ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿವೆ.
ಪಾಪ, ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ...!
ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಎಷ್ಟು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಬಡವರು ಕೂಡ ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿ ತಿನ್ನಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅದು ದುಬಾರಿ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಡಾಲರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ಬಂದ ಸಂಬಳದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ನೂರು ಪಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.