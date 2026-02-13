Viral News: ಚೀನಾದ ಯು ಲಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರದ ದ್ವೀಪವೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಮಹಿಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಲಕ್ಸುರಿ ಜೀವನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂಟಿ ಜೀವನ
ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳು, ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ನಗರದ ವೈಭವದ ಹಿಂದೆ ಓಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚೀನಾದ ಮಹಿಳೆ ಯು ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದು, ದೂರದ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅವರ ಕಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯು ಲಿ ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದರು . ಅವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಟಿಂಗ್, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು. ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನಗಳು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದರು.
ತನಗಾಗಿ ಸಮಯ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ
ಈ ಮಹಿಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಅಥವಾ ತನಗಾಗಿ ಸಮಯವಿಲ್ಲದಂತಾಯಿತು. ಕ್ರಮೇಣ, ಈ ಜೀವನವು ಆಕೆಯನ್ನು ಆಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅವಳು ಮಾನಸಿಕ ಕುಗ್ಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸುಸ್ತಿನಿಂದಾಗಿ, ಯು ಲಿ ಒಂದು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಅವಳು ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರದ ಡೊಂಗ್ಝೈ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಳು. ಅಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಮೀನಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರೀಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು, ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 3,000 ಯುವಾನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಕೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲೊ ದ್ವೀಪವು ಹತ್ತಿರದ ನಗರದಿಂದ ಸುಮಾರು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಜನನಿಬಿಡವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳವಾದರು ಸಹ ಶಾಂತ ವಾತಾರವರಣವನ್ನು ಬಯಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿದರು.
ಈಗ ಸಮುದ್ರ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಮಾತ್ರ
ಈಗ ಯು ಲಿ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಆಕೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾಳೆ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಇಮೇಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಸುತ್ತ ಇರೋದು ಸಮುದ್ರ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಮಾತ್ರ. ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಆಕೆಯ ಸದ್ಯದ ಫೇವರಿಟು ಡ್ಯೂಟಿಯಾಗಿದೆ. ಯು ಲಿ ಈಗ ನಿಜವಾದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಹಣ ಕಡಿಮೆ, ಆದರೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ನಗರದ ಗದ್ದಲದಿಂದ ಬೇಸತ್ತವರಿಗೆ ಅವಳ ಕಥೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕೈತುಂಬಾ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಲ್ಲ, ಮನಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.