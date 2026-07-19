ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಚ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತಾನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೌಂಟೇನ್ ಡ್ಯೂವ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ರೋಚಕತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಸೌರಿ (Missouri) ರಾಜ್ಯದ ಕಾನ್ಸಾಸ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ (Kansas City) ಬಂದಿರುವ ಈ ಸುದ್ದಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆಶ್ಚರ್ಯವೂ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅಸಹ್ಯವೂ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನ (Portable Toilet) ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ:
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ (FIFA World Cup) ಪಂದ್ಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಾಸ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಚ್ ಪಾರ್ಟಿ (Public Watch Party) ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 'ಪೇಟ್ರಿಯಟ್ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರೂಮ್ಸ್' (Patriot Portable Restrooms) ಕಂಪನಿಯು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಈ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗಳನ್ನು (Toilet Cabins) ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂದಾಗ ಈ ನಾಟಕೀಯ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಕಂಡಿದ್ದೇನು?
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಿನಿಂದ ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಹಳ ಹೊತ್ತಾದರೂ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯದಿದ್ದಾಗ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರ (Traffic Police) ಸಹಾಯ ಕೋರಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ ಒಳಗೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಮೋಡ್ (Commode) ಮುಚ್ಚಳ ತಾನಾಗಿಯೇ ತೆರೆದು, ಒಳಗಿನಿಂದ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ತಲೆ ಹೊರಬಂದಿದೆ! ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಪೊಲೀಸರೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಟಲಿಗಾಗಿ ನರಕ ದರ್ಶನ (8 Hours in Waste Tank):
ಆ ಯುವಕ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅಸಲಿ ವಿಷಯ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಆತ ಕುಡಿಯಲು ತಂದಿದ್ದ 'ಮೌಂಟೇನ್ ಡ್ಯೂ' (Mountain Dew) ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬಾಟಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟ್ನ ಕೆಳಗಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ (Waste Tank) ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗಿ ಆತ ಕಿರಿದಾದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ಮಲ-ಮೂತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ (Chemicals) ಕೂಡಿದ ಆ ನರಕ ಸದೃಶ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ (Rescue Operation):
ಯುವಕನನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಕಾನ್ಸಾಸ್ ಸಿಟಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು (Firefighters) ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ಇಡೀ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನ್ನು ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕತ್ತರಿಸಿ ಆತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ಆ ಯುವಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಫೈರ್ ಟ್ರಕ್ನ ಹೋಸ್ ಪೈಪ್ (Hose Pipe) ಬಳಸಿ ಆತನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಆತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ (Social Media) ಭಾರಿ ವೈರಲ್ (Viral News) ಆಗುತ್ತಿದೆ.