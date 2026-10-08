ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸದ ಕಾರಣ ಎಮ್ಮೆ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೈತನಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಾದ ರೈತ, ನೇರವಾಗಿ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಸಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಸಾಲವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸುವುದು, ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಜಪ್ತಿ (Seizure) ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸುವುದು ಮಾಮೂಲಿ. ಇಂತಹ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ನೊಂದ ಹಲವರು ಹತಾಶರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ರೈತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ 'ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್' ಕಂಡು ಇಡೀ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಎಮ್ಮೆ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಆ ರೈತ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಎಸಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗೇ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ!
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ರೋಚಕ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರೈತನೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳನ್ನು (EMI) ಪಾವತಿಸಲು ಆತನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕುಪಿತಗೊಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ರೈತನಿಗೆ ಪದೇಪದೇ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ‘ಬಾಕಿ ಹಣ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆ ಹತ್ತಿಸಿದ ರೈತ!
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನೋಟಿಸ್ ನೋಡಿ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾದ ರೈತ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ. ನೇರವಾಗಿ ತನ್ನ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದೆ, ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹತ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ! ಈ ವೇಳೆ ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದು ಮೂಲೆಗೆ ಸರಿದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ.
ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ!
ಲಿಫ್ಟ್ನಿಂದ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ ಬಂದ ರೈತ, ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಬರಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎದುರು ನಿಂತ ರೈತ, 'ನೀವು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ! ನೀವೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ಸಾಕಿ' ಎಂದು ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ.
ಅವಾಕ್ಕಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ - ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ:
ಬ್ಯಾಂಕ್ನೊಳಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಎಮ್ಮೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೋಚದೆ ಅವಾಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ರೈತನ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಷ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ರೈತರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಶಾಸ್ತಿ', 'ಇಂತಹ ಗಿಡ್ಡತನದ ಧೈರ್ಯ ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಸುರಿಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.