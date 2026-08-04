ಟಾಮ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಝೆಂಡಾಯಾ ನಟನೆಯ ಈ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಬಂದವರಿಗೆ, ಈ ಯುವಕನ ಅತಿಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಬಂದವರು ಆ ಯುವಕನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ನೊಡಿ!
Spider Man Real Fight: ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಹೋದವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ 'ರಿಯಲ್ ವಿಲನ್': ಥಿಯೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಫೈಟಿಂಗ್!
ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.. ನೀವು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾ 'ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್: ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಡೇ' ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಹಿಡಿದು, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನೋಡಲು ಕಾತುರದಿಂದ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಸೀಟಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ "ಮಹಾಶಯ" ಎದ್ದು ನಿಂತು, "ನೋಡು.. ಈಗ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ (Spider Man) ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ ವಿಲನ್ ಸಾಯ್ತಾನೆ!" ಎಂದು ಕಿರುಚಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬೇಡ?
ಇದೇ ಘಟನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ಶುರುವಾಗುವ ಮೊದಲೇ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ 'ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್' ಶುರುವಾಗಿ ಥಿಯೇಟರ್ ರಣರಂಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು!
ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ನಮ್ಮ ಈ ಕಥೆಯ ನಾಯಕ (ನಿಜವಾಗಿ ವಿಲನ್) ಈಗಾಗಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ "ಜ್ಞಾನೋದಯ" ಪಡೆದಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ. ತನ್ನ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ, ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯ ಮುಂದೆ "ನೋಡು ನನಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು" ಎಂಬಂತೆ ಪರಾಕ್ರಮ ಮೆರೆಯಲು ಶುರುಮಾಡಿದ. ಪ್ರತಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ದೃಶ್ಯ ಬರುವ ಐದು ನಿಮಿಷ ಮೊದಲೇ, "ಈಗ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡು, ಇವನೇ ವಿಲನ್" ಎಂದು ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ.
ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ರಣರಂಗದವರೆಗೆ!
ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಹುಡುಗರು ಮೊದಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಲೇ ಇದ್ದರು. "ಬ್ರದರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನಿರಿ, ನಮಗೂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಬಿಡಿ" ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ವೀರ ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನಿರಲಿಲ್ಲ. ಆತ ತನ್ನ ಕಾಮೆಂಟರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ. ಯಾವಾಗ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬಯಲಾದವೋ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರ ತಾಳ್ಮೆಯ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆಯಿತು.
ಗುದ್ದಾಟ.. ತಳ್ಳಾಟ.. ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಬ್ಬರ!
ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಶರ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಹಿಡಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಅರೆಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಥಿಯೇಟರ್ನ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಯಿತು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲನ್ಗಳನ್ನ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ "ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಕಿಂಗ್"ಗೆ ಧರ್ಮದೇಟು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಕೈಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸುವುದು, ತಳ್ಳಾಟ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದರು. ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಹಬ್ಬುತ್ತಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ?
ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಜನರೇನೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. "ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೀಗೆ ಆಗುವುದು" ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು "ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಕೊಡೋದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು!" ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟಾಮ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಝೆಂಡಾಯಾ ನಟನೆಯ ಈ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಬಂದವರಿಗೆ, ಈ ಯುವಕನ ಅತಿಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಬಂದವರು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನೋಡುವ ಬದಲು ಈ 'ಲೈವ್ ಫೈಟ್' ನೋಡಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವಂತಾಯಿತು. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ 'ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್' ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಂತಾದೀತು!