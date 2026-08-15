Viral News: ದೇವಾಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಲೋನ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ರೈತ ಕುಟುಂಬವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಕಿದ್ದ ಗೂಳಿ ಸತ್ತಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿತು. ಗೂಳಿಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ತಿಥಿ ಊಟವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 5,000 ಜನರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಮನೆಮಗನಂತಿದ್ದ ಎತ್ತಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ವಿದಾಯ
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ದೇವಾಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಲೋನ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಯ ನಡುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದುಡಿದಿದ್ದ ಎತ್ತು ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ, ರೈತ ಕುಟುಂಬ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯನಂತೆ ಗೌರವಯುತ ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ ನೀಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಘಟನೆಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನೆ ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಾಗಿ ಮನೆಮಂದಿ ತೋರಿದ ಆ ಭಾವನೆ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
5,000 ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿದ ಮನೆಮಂದಿ
ದೇವಾಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಲೋನ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾನವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಣ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಒಬ್ಬ ರೈತ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಂತೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಗೂಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಗೂಳಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ, ಕುಟುಂಬವು ವೈದಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎತ್ತಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ, ಕುಟುಂಬವು ತಿಥಿ ಸಮಾರಂಭ ಏರ್ಪಡಿಸಿ, ಸುಮಾರು 5,000 ಜನರಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಸಹ ನೀಡೀದೆ.
ಗೂಳಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಕುಟುಂಬವು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಕುಟುಂಬವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ತಿಥಿ ಸಮಾರಂಭವೂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ, ತಮ್ಮ ಎತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಹೊಂದಿದ್ದ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳುವಂತೆ ಎತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಧನವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿದೆ. ಬಲೋನ್ ಕುಟುಂಬವು ತಮ್ಮ ಮೂಕ ಸಂಗಾತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಗೌರವವು ಮಾನವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯವಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.