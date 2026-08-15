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- ಬೆಂಗಳೂರು ಜನರ HMT ವಾಚ್ ಕ್ರೇಜ್; ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ‘ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್’ ಕೈಗಡಿಯಾರ ಖರೀದಿಗೆ 2 ಕಿಮೀ ಕ್ಯೂ!
ಬೆಂಗಳೂರು ಜನರ HMT ವಾಚ್ ಕ್ರೇಜ್; ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ‘ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್’ ಕೈಗಡಿಯಾರ ಖರೀದಿಗೆ 2 ಕಿಮೀ ಕ್ಯೂ!
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ HMT ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸರಣಿಯ ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಾಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 2ಕಿಮೀ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಇದು ಹೆಚ್ಎಂಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಗತವೈಭವವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.15): ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ‘ಭಾರತದ ಕಾಲಪಾಲಕ’ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಹೆಚ್ಎಂಟಿ (HMT) ವಾಚ್ಗಳಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಇರುವ ಕ್ರೇಜ್ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಾಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ದೃಶ್ಯಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಎಂಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸರಣಿಯ (Independence Day Special Edition) ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಾಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಎಂಟಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಎದುರು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ವಾಚ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸುಮಾರು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದವರೆಗೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರು, ಹಿರಿಯರು, ವಾಚ್ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು (Watch Collectors) ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಬಿಸಿಲನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಹೆಚ್ಎಂಟಿ ಮೇಲಿರುವ ಅತೀವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.
₹2,000 ದಿಂದ ₹10,000 ವರೆಗೆ ಬೆಲೆ:
ಹೆಚ್ಎಂಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ವಾಚ್ಗಳು ₹2,000 ದಿಂದ ₹10,000 ವರೆಗಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸವಿನೆನಪನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸ, ಆಕರ್ಷಕ ಡಯಲ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಎಂಟಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವಾಚ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಜನರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹರಸಾಹಸ – ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ:
ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಹರಿದುಬಂದ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (Security Guards) ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಯಿತು.
ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಮತ್ತು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದು, ಟೋಕನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ವಾಚ್ ಮಾರಾಟ ನಡೆಸಿದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಿದ ಹಳೆಯ ಗತವೈಭವ:
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಪ್ರತಿ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಚ್ಎಂಟಿ ಗಡಿಯಾರಗಳು, ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿವೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಎಂಟಿಯ ಈ ವಿಶೇಷ ಸರಣಿಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ತಂದಿದ್ದು, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಸಲು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.