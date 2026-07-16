ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಸ್ಕಿ ನಾಯಿಯೊಂದು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಕೌಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಹಾರಿದಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಟೋಸ್ಟರ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಪಾಠವಾಗಿದೆ.

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕಾದ ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಹಾರ್ಫೋರ್ಡ್ ಕೌಂಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯೊಂದು ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ಎಡವಟ್ಟು ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನೇ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಮೂರು ಮೂಕಜೀವಿಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಮುದ್ದಿನ ನಾಯಿ 'ಬೋ' (Bo) ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಕೌಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಹಾರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಟೋಸ್ಟರ್ ಆನ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.

ನಡೆದಿದ್ದೇನು?

ಈ ಘಟನೆಯು ಜುಲೈ 10, 2026ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದು (ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ), ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಶ್ಯ ಮನೆಯ ಭದ್ರತಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಸ್ಕಿ ತಳಿಯ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಿ 'ಬೋ' ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹಾರಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಟೋಸ್ಟರ್‌ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಟೋಸ್ಟರ್ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಕಿಡಿ ತಗುಲಿ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಜ್ವಾಲೆಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿದೆ.

ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ, ಮೂರು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಾವು:

ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 30 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸತತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಮನೆಗೆ ಸುಮಾರು $150,000 (ಅಂದಾಜು 1.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು.

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ಈ ಭೀಕರ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ 'ಬೋ' ಮತ್ತು 'ಆಡಿ' ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಯಿಯನ್ನು ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, 'ಡಕೋಟಾ' ಎಂಬ ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎರಡು ಸಾಕು ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ತಾಪಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ.

ತರಬೇತಿಯ ಕೊರತೆಯೇ ಕಾರಣವೇ?

ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ಮಾಲೀಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಹಸ್ಕಿಯಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಳಿಯ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಅವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವರ್ತನೆ ತೋರುತ್ತವೆ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳಿರುವಾಗ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬಿಡುವುದು ಮಾಲೀಕರ ತಪ್ಪು' ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಘಟನೆಯು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ದುರಂತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.

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