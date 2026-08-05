8ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ರೊಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಗೇಮ್ಗೆ ₹42 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ ಹಣ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಕೋರಿದ್ದು, ಪೋಷಕರು ಉಳಿಸಿದ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕೆಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ₹42 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು? ರೊಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್!
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ನೀಡುವಾಗ ಪೋಷಕರು ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಘಟನೆಯೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 8ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೊಬೈಲ್ನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಅದೇ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ರೊಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಗೇಮ್ನ ವರ್ಚುವಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಖರೀದಿಸಲು ₹42 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಅಧ್ಯಯನದ ನೆಪ, ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು!
ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಹೋದರ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನ r/RobloxSupport ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಂದೆಯ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ರೊಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ, ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಾವತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಲವು ಬಾರಿ ರೋಬಕ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ವರ್ಚುವಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರ!
ಈ ವೆಚ್ಚವು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಕುಟುಂಬ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ₹42,647 ಮೊತ್ತದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಖರೀದಿಗಳು ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸಿವೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಸಹೋದರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಬಂದ ಸಲಹೆಗಳು!
ಘಟನೆ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಹಲವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಚಾರ್ಜ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ರೊಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬೆಂಬಲ ತಂಡವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಖಾತೆ ಅಮಾನತಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಷಕರಿಗೆ ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ..!
ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಪಾವತಿ (Auto Payment) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ದೃಢೀಕರಣ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವುದು, ಪೋಷಕರ ನಿಯಂತ್ರಣ (Parental Controls) ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಣಕಾಸಿನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು.