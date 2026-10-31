ಒಂಟಿ ನಾಯಿಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಡು ನಾಯಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ, ಆ ನಾಯಿ ಸತ್ತಂತೆ ನಟಿಸಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಾಯಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇದರ ಆಸ್ಕರ್ ಮಟ್ಟದ ನಟನೆಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಚ್ಚರಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ಹಾಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ನಾಯಿಯ ಚಾಲಾಕಿತನ ಕಂಡು ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ:
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗೆ ಬೇರೆ ನಾಯಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಹಿಂಡು ಹಿಂಡಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಒಂಟಿ ನಾಯಿಯೊಂದನ್ನು ಇತರೆ ನಾಯಿಗಳ ಗುಂಪು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸುತ್ತುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಂದ ಓಡಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಆ ಒಂಟಿ ನಾಯಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಆಗ ಆ ನಾಯಿ ಮಾಡಿದ ಐಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತ!
ಆಸ್ಕರ್ ಮಟ್ಟದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್!
ಹಿಂಡು ನಾಯಿಗಳು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಆ ನಾಯಿ ತಕ್ಷಣವೇ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು, ತನಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾದಂತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣವೇ ಹೋದಂತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕದಲಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸತ್ತಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತದೆ! ನಾಯಿಯ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಸುತ್ತುವರಿದಿದ್ದ ನಾಯಿಗಳ ಹಿಂಡೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಆ 'ಸತ್ತಂತೆ' ಬಿದ್ದಿದ್ದ ನಾಯಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಬಂದು ವಾಸನೆ ನೋಡಿ, 'ಇವನಿಗೇನಾಯ್ತು?' ಎಂಬಂತೆ ನೋಡುತ್ತವೆ.
ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಎಸ್ಕೇಪ್!
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಆ ನಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಲನವಲನ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದಾಗ, ಇತರೆ ನಾಯಿಗಳು ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿಳುತ್ತವೆ. ನಾಯಿಗಳ ಹಿಂಡು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಮಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಾಯಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ!
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ:
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈ ನಾಯಿಯ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಈ ನಾಯಿಗೆ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು', 'ಬಲಕ್ಕಿಂತ ಬುದ್ಧಿ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ', 'ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ ನೋಡಿ' ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಎದುರಾದಾಗ 'ಫ್ರೀಜ್' (ಸ್ತಬ್ಧವಾಗುವುದು) ಆಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎನ್ನಲಾದರೂ, ಈ ನಾಯಿ ನಟಿಸಿದ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.