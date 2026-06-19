Chimpanzee Viral Video: ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರ ಹಾಗೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ದುಃಖದಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಲಿಂಬಾನಿ ಅನ್ನೋ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಯಾಕೆ ಭಾವುಕರಾದ್ರು?
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಒಂದು ಚಿಂಪಾಂಜಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಚಿಂಪಾಂಜಿಯ ಹೆಸರು ಲಿಂಬಾನಿ. ಇದು ತನ್ನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಲಿಂಬಾನಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿರೋ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಕೂಡಾ ಆಗುತ್ತೆ.
ಮನುಷ್ಯನ ದುಃಖ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ಚಿಂಪಾಂಜಿ
ವೈರಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಿಂಬಾನಿ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಆತ ಬೇಕಂತಲೇ ಬೇಜಾರಾದ ಹಾಗೆ, ಅಳುವ ಹಾಗೆ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಲಿಂಬಾನಿ ಅವನನ್ನು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅವನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲು, ಅವನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಳೋ ನಾಟಕ ಮುಂದುವರಿಸಿದಾಗ, ಲಿಂಬಾನಿ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನ ಮುಂದೆ ಕೂತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು, ಕೊನೆಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕರಗಿಸಿದೆ.
ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೃದಯ ತಲುಪಿದ ವಿಡಿಯೋ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೂ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಲಿಂಬಾನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಾದ "limbanizwf" ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ನ ಜೊತೆಗೆ, 'ಲಿಂಬಾನಿ ತನ್ನ ಆಪ್ತರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರೀತಿ, ಮಮತೆ ಇದೆ' ಅಂತ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಆಳವಾದ ಭಾವನೆಗಳಿವೆ ಎಂದ ಜನ
ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸಖತ್ ಆಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಲಿಂಬಾನಿಯ ಈ ಕೆಲಸವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ಮನುಷ್ಯರ ಹಾಗೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಈ ಲಿಂಬಾನಿ?
ಲಿಂಬಾನಿ ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಜೂಲಾಜಿಕಲ್ ವೈಲ್ಡ್ಲೈಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೇಮಸ್. ಅದರ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ತುಂಟಾಟಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಅದರ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮನುಷ್ಯ-ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸುಂದರ ಉದಾಹರಣೆ
ಲಿಂಬಾನಿಯ ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಭಾವನೆಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವುಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರ ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ-ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.