₹2 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹10 ಕೋಟಿಯಾಗಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೂ, ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರವನ್ನೂ ಬದಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರ ಕಪಿಲ್ ಜೈನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ SIP ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮರುಸಮತೋಲನ ಹಾಗೂ ಸಂಪತ್ತಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅಪಾಯ, ನಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರ ಕಪಿಲ್ ಜೈನ್ ನೀಡಿರುವ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
₹2 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹10 ಕೋಟಿಯ ಗುರಿ!
45 ವರ್ಷದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಈಗಾಗಲೇ ₹2 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ₹10 ಕೋಟಿಯಾಗಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೈನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹ ಗುರಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೂ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಒಂದೇ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ಮೊದಲ ಹಂತ: ಬಂಡವಾಳ ಕಟ್ಟುವ ಸಮಯ..!
ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ SIP ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿದಾಗಲೂ ಹೊಸ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಹಂತ: ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ, ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ..!
ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ₹5 ಕೋಟಿಯ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 25% ಕುಸಿದರೆ ₹5 ಕೋಟಿಯ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹1.25 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯ ಇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದು.
ಅಂದರೆ, ಶೇಕಡಾವಾರು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಬಂಡವಾಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂತೆ ನಷ್ಟದ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತವೂ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೂರನೇ ಹಂತ: ₹10 ಕೋಟಿ ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ!
ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ₹10 ಕೋಟಿಯ ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗಿದಾಗ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ. 25% ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತವಾದರೆ ₹10 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹2.5 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯಬಹುದು.
ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಟರ್ನ್ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ತಂತ್ರವೂ ಬದಲಾಗಲಿ!
ಜೈನ್ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಯೆಂದರೆ, ಸಂಪತ್ತು ಬೆಳೆದ ನಂತರವೂ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಅದೇ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಾರದು. ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು, ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮರುಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಅಂದರೆ, ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ “ಬೆಳೆಸುವುದು” ಮುಖ್ಯವಾದರೆ, ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ “ಬೆಳೆಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ಷಿಸುವುದು” equally ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
₹10 ಕೋಟಿ ಗುರಿ ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಜೈನ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೂ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಳಿತ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು, ಗುರಿ, ಅಪಾಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಬೇಕು.
ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಮೂಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು; ಖಚಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಭರವಸೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ.