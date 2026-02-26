ಬಿಹಾರದ ಮೋತಿಹಾರಿಯಲ್ಲಿ 40 ಅಡಿ ಆಳದ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಕೆಮರಿಯೊಂದನ್ನು ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಊರಿನ ಹಿರಿಯರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಬಿಹಾರ: ಬಿಹಾರದ ಮೋತಿಹಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಹಾಡ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಈಗ ತನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ 40 ಅಡಿ ಆಳದ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಕೆಮರಿಯನ್ನು ಈ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಆಳದ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಕೆಮರಿ
ಗ್ರಾಮದ ಬಾವಿಯೊಂದರ ಬಳಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೇಕೆಮರಿಯೊಂದು ಆಯತಪ್ಪಿ ಸುಮಾರು 40 ಅಡಿ ಆಳದ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮೇಕೆಮರಿಯ ಚೀರಾಟ ಕೇಳಿ ಊರಿನ ಜನರೆಲ್ಲಾ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಾವಿ ತುಂಬಾ ಆಳವಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಕೆಳಗಿಳಿದು ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಸಾಲಲಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಮೇಕೆಮರಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಬಾಲಕನಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಬೇರೆ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ತಾನೇ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮೇಕೆಮರಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಹಲವರು ತಡೆದರೂ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ, ಊರಿನವರು ಆತನ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ, ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿದ ಬಾಲಕ, ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೇಕೆಮರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ, ಊರಿನವರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮೇಲೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಊರಿನ ಹೀರೋ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್!
ಈ ಇಡೀ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಬಾಲಕನ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮೂಕ ಜೀವಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬಾಲಕ ತೋರಿದ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿದ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಈಗ ತನ್ನ ಊರಿನವರಿಗೆ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹಲವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.