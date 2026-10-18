ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನೇ ನಿಷೇಧಿಸಿ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಬೇಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಬಾಸ್ ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನೇ ನಿಷೇಧಿಸಿ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಬೇಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಬಾಸ್ ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಇಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಈ ಘಟನೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಬಾಸ್ನ ಅನುಮತಿ ಬೇಕೇ?
ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಥರ್ಮೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ತಂದು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲವಂತೆ.
ಕಾಫಿ ತಯಾರಿಸುವ ಯಂತ್ರ ಕೇವಲ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ನಡಿಗೆಯ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಎಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಅನುಭವ ನನಗೆ ಹಿಂದೆಂದೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಫಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಕೆಲವರು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಫಿ ಯಂತ್ರದ ಬಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗಿ ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲಸ ಬಿಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಾಸ್ನ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಬೇಸರ
ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸ ಬಿಡುವ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ನಿಯಮಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವವರೆಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಚೇರಿಯ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಇದೆಯಂತೆ. ಇತರರು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿದರೂ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಕೆಟ್ಟ ಬಾಸ್ಗಳಿಂದಲೇ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ'
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕೆಲಸ ಬದಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ; ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಬಾಸ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು" ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಾಸ್ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಸಮಂಜಸವೆನಿಸುವ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆಯೇ?
ಈ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕೆಲವರು, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಒಂದು ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಹೇಳುವುದು ತಾರ್ಕಿಕ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಅಗತ್ಯವಾದರೂ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಹಲವರ ವಾದ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ವಿಚಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಘಟನೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ, ಅನಗತ್ಯ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣದ ಅಗತ್ಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.