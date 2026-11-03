ಕೇರಳದ ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಉಚಿತ ಮದುವೆ ನೋಂದಣಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ 7,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 80ರಷ್ಟು ಪುರುಷರೇ ಇದ್ದು, ಕೇವಲ 500 ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯುವಕರಿಗೆ ವಧುಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಇರುವುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವಿವಾಹಿತರಿಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಮದುವೆ ನೋಂದಣಿ ಶಿಬಿರ ಒಂದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಯೋಜಕರು ಸುಮಾರು 1,500 ಜನ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಾದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೂಲಕ ಈ ಶಿಬಿರದ ಸುದ್ದಿ ಕೇರಳದಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕಣ್ಣೂರು, ವಯನಾಡು, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಮುಂತಾದ ದೂರದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಜನ ಮುಗಿಬಿದ್ದರು.
ಹೈವೇ ತನಕ ಕ್ಯೂ!
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ನೋಂದಣಿಗೆ ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಜನ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಜನದಟ್ಟಣೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣ ದಾಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಎರಡು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗಳವರೆಗೂ ವರರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಹೆತ್ತವರ ಉದ್ದನೆಯ ಕ್ಯೂ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಬರಬೇಕಾಯಿತು.
ಮುಗಿದುಹೋದ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು!
ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದ 1,500 ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಖಾಲಿಯಾದವು. ತಕ್ಷಣವೇ ಆಯೋಜಕರು ಫೋಟೋಕಾಪಿ (ಜೆರಾಕ್ಸ್) ಮಾಡಿಸಲು ಓಡಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ 4,000 ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಯಬೇಕಿದ್ದ ಶಿಬಿರವು ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ನಡೆಯಿತು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ!
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ಪುರುಷರೇ (ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೇ) ಇದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ 30, 40 ಮತ್ತು 50 ವರ್ಷ ದಾಟಿದರೂ ಸೂಕ್ತ ವಧು ಸಿಗದೇ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸು ದಾಟುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕನ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪೋಷಕರ ಅಳಲು ಮತ್ತು ನೋವಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಂಡಳಿಯು ಈಗ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿಗಳ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವ ವರ-ವಧುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.
ವಧುಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ!
ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 7,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 500 ಅರ್ಜಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳೆಯರದ್ದಾಗಿದ್ದವು. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಧುಗಳ ಕೊರತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ವರರ ಪೋಷಕರು ಯೋಗ್ಯ ಕನ್ಯೆ ಹುಡುಕಲು ಎಷ್ಟು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಭಾರಿ ಅಸಮತೋಲನವು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಬಹುತೇಕ ವರರು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಕೃಷಿ, ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳವಿರುವ ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ (ಗಲ್ಫ್) ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನೇ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಕನ್ಯೆ ಸಿಗುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.