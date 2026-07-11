ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರನೊಬ್ಬ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೆಡ್ಡಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಟೆಕ್ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಾಕು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಸದ್ಯದ ಕಠಿಣ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರನೊಬ್ಬ ಹಾಕಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈತ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ (interview) ಕರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, 2026ರ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಪದವೀಧರನಾದ ತಾನು ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್, ಉದ್ಯೋಗ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಕೆರಿಯರ್ ಪೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಆತನ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಂದರ್ಶನದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ.

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ತನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಆ ಪದವೀಧರ ಹೀಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, "ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು 2026ರ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಪದವೀಧರ. ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್, ಜಾಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗಳು, ಕಂಪನಿಗಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲಾ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಸಹ ನನಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ."

ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಕನಸಿನ ಕಂಪನಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆತ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.

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"ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಥವಾ ಕನಸಿನ ಕಂಪನಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು, ನಿಜವಾದ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅನುಭವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (experience certificate) ಬೇಕು. ನಾನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ನಿಜವಾದ ಟೆಕ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಸಿದ್ಧ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ," ಎಂದು ಆತ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ.

"ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 500+ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ 0 ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಂಬೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ," ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ವೈರಲ್ ಆದ ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಹಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ತಾವೂ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ, "ನಾನೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವುದು ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಸದ್ಯದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ," ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ, "ಚಿಲ್ ಮಾಡು ಸಹೋದರ. ನಾನು 2025ರ ಪದವೀಧರ, ನನಗೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ, "ಕಡೆಗೂ ನಿನಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬ್ರೋ. ಧೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ," ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ.