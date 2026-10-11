ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಚಹಾ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಪಾನೀಯವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಭಾವನೆ. ಬೆಳಗಿನ ದಿನಚರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಜೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹರಟೆಯವರೆಗೆ ಚಾಯ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದೇ ಚಹಾದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುವಕ.
ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಚಹಾ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಪಾನೀಯವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಭಾವನೆ. ಬೆಳಗಿನ ದಿನಚರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಜೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹರಟೆಯವರೆಗೆ ಚಾಯ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದೇ ಚಹಾದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲೇಜನ್ನು ತೊರೆದು ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಂಜಿತ್ ಕೊಂಡ ಹೌಸ್, ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಚಾಯ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೂ ಅಧಿಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಾಲೇಜು ಬಿಟ್ಟು ಚಾಯ್ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದ ಯುವಕ!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಜಿತ್ ಕೊಂಡ ಹೌಸ್ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಲಾ ಟ್ರೋಬ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಚಹಾದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಈ ನೆಚ್ಚಿನ ಪಾನೀಯವನ್ನೇ ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕನಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಸರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸೈಯದ್ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಪ್ರೀತಮ್ ಅಕುಲಾ ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ಪಿ. ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಸಂಜಿತ್, ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 'ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ಚಾಯ್ವಾಲಾ' (Dropout Chaiwala) ಎಂಬ ಚಾಯ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆದರು.
ಕಾಫಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಹಾದ ಕಂಪನಿಗೆ ಚಾಲನೆ!
ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಕಾಫಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ನಗರ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಹಾವನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಜನರಿಗೆ ಭಾರತದ ಚಾಯ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಂಜಿತ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐದು ಬಗೆಯ ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚಹಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫಲ ನೀಡತೊಡಗಿತು.
ಮಸಾಲಾ ಚಾಯ್ನಿಂದ ಚಾಯ್ಪುಚಿನೊವರೆಗೆ!
ಭಾರತೀಯ ಮಸಾಲಾ ಚಹಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿತು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಫ್ಯೂಷನ್ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಮತ್ತು 'ಚಾಯ್ಪುಚಿನೊ'ದಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು.
ಚಹಾದ ಜೊತೆಗೆ ಪಕೋಡ ಸೇರಿದಂತೆ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾಲೇಜು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಪೂರೈಸಲು ಚಾಯ್ ಟ್ರಕ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಮಳಿಗೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹5.5 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ವಹಿವಾಟು!
ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ಚಾಯ್ವಾಲಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೊದಲ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರವು ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು ₹5.5 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಮಾರಾಟದ ವಹಿವಾಟಾಗಿದ್ದು, ಲಾಭದ ಮೊತ್ತವೆಂದೇ ಅರ್ಥವಲ್ಲ.
ಈ ಉದ್ಯಮವು ಸುಮಾರು 40 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಪದವಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ಸಾಹ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಮನೋಭಾವ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ಸಂಜಿತ್ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆತಂಕಪಟ್ಟಿದ್ದ ಪೋಷಕರು ಈಗ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಾರೆ!
ಸಂಜಿತ್ ಕಾಲೇಜು ತೊರೆದು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕಳವಳವಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಕನಸಿನತ್ತ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಸಂಜಿತ್ ಈಗ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಮ್ಮೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗರದಲ್ಲೂ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಯುವಜನರಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವವರು, ಪರ್ಯಾಯ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಓದನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಚಹಾದ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿರುವ ಈ ಕಥೆ, ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.