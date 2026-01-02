ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮಮಂದಿರದ ಶಿಲ್ಪಿ ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಅವರು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲರಾಮನ ವಿಗ್ರಹದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಗ, ವಾನರನೊಂದು ಶಾಂತವಾಗಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಹನುಮ ಬಂದಿದ್ದನೆಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಭವ್ಯ ರಾಮಮಂದಿರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆಯೇ ಬಾಲರಾಮನ ವಿಗ್ರಹ ಕೆತ್ತಿದ ಮೈಸೂರಿನ ಶಿಲ್ಪಿ ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರಾಮಭಕ್ತರ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮ!

ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ರಾಮ.. ಕಾದು ಕುಳಿತ ಹನುಮ!

ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ಪೂರ್ವದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಾಲರಾಮನ ವಿಗ್ರಹದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಚ್ಚರಿಯೆಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಂಗ (ವಾನರ) ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತು ರಾಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಿಲ್ ಅಡ್ಡವಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಆ ವಾನರನ ಹಂಬಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ಇದು ಕಾಕತಾಳಿಯವೋ ಅಥವಾ ಹನುಮನ ಅವತಾರವೋ?

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಾನರನನ್ನು ಹನುಮಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹನುಮನಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ರಾಮನ ದ್ವಾದಶಿ ತಿಥಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಾನರನೊಬ್ಬನು ಪರದೆಯ ಮರೆಯಿಂದ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ರಾಮನನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. 'ಹನುಮಂತನು ತನ್ನ ಪ್ರಭುವನ್ನು ನೋಡಲು ಸ್ವತಃ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಭಾವಪರವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಮೌನವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋತಿಗಳು ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆ ವಾನರ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮಹಾನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಈ ದೃಶ್ಯವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. 'ಆ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಇಂದಿಗೂ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಶಿಲ್ಪಿ ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ (X) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದ ಹಿಂದಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶ

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೇವಲ ದೃಶ್ಯವಲ್ಲ, ಅದು ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ. ಬಾಲರಾಮನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ವೇಳೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹತ್ತಾರು ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಈಗ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಈ ಹಳೆಯ ನೆನಪಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭಕ್ತರು 'ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಹನುಮಾನ್' ಎನ್ನುತ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಾರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.