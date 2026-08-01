ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿ ಒಡತಿ ಅನನ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಮಾನವೀಯ ನಡೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೈತೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಸ್ಸಾಂನ ಜನರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತಗಳು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಕೇವಲ ಆಟ-ಪಾಠ ಅಥವಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ನಿಜವಾದ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ಒಡತಿ ಅನನ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತರ ಪಾಲಿಗೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ನೆರವು!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಗಣ್ಯರು ಯಾವುದೇ ವಿಪತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಕೇವಲ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅನನ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಯಾರೂ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ತಲುಪಲುಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ತೆರಳಿ, ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು, ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ತಬ್ಬಿ ಹಿಡಿದು ಅವರ ಅಳಲನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾಗದೆ, ತಾವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಹಣ್ಣು-ಹಂಪಲುಗಳು, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ದಿನಬಳಕೆಯ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಸತ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ನಡೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ನೋವು ನಲಿವಲ್ಲು ಭಾಗಿಯಾದ ಅನನ್ಯ!
ಅನನ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರ ಈ ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸೀಮಿತ ಗಡಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಿಸಿನೆಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬದುಕೆಲ್ಲಾ ಕಗ್ಗತ್ತಲಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ನೂರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳ ಬಾಳಿಗೆ ಅವರು ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಜೊತೆ ಬೆರೆತು, ಅವರ ನೋವು-ನಲಿವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಸ್ಸಾಂ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್!
ಈ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅನನ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂನ ನಮ್ಮ ಜನರಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ನಮ್ಮಿಂದಾದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ. ಅವರ ಸ್ಥೈರ್ಯವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅನನ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆಯು ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.