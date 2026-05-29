ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಟೋ ಚಾಲಕರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ವಾಹನದೊಳಗೆ ಮಿನಿ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಈ ವಿನೂತನ ವ್ಯಾಪಾರ ತಂತ್ರವು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘನೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಬಿಜಿಬೆಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗಾದರೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಹೊಳೆಯದ್ದು ಅಂಥವರಿಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಆಟೋ.
ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಈ ಆಟೋದ ಒಳಗೆ ಮಿನಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಸವಾರನೊಬ್ಬ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ
ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ನಗರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ, ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ಆಟೋದೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಈ ಆಭರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನವೀನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನಾರ್ಹ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಶ್ಲಾಘನೆ
ಆಟೋ ಮೂರು ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಮಿನಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ನಂತೆ ಕಾಣುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಂದ ಸೃಜನಶೀಲ ಬೀದಿ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಲ್ಪನೆಗಳವರೆಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಆಟೋ ಒಳಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಭೇಷ್ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.