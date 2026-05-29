ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುವ ರುಚಿ ರುಚಿ ಸಮೋಸಾ ತಿಂದೋರಿಗೆ ವಾಂತಿ ಬರಿಸೋ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಚಹಾ, ಕಾಫಿ, ಸಮೋಸಾ, ಬಜ್ಜಿ ತಿನ್ನುವುದು ಹಲವರಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಜಾದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ರೈಲು ಆಹಾರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸಮೋಸಾ ಬುಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮಾರಾಟಗಾರ!
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ರೈಲಿನ ಬೋಗಿಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ಒಬ್ಬ ಮಾರಾಟಗಾರ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನ ಮುಂದೆ ಸಮೋಸಾಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ದೊಡ್ಡ ಬುಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಅವನು ಅದೇ ಬುಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕುಳಿತಿದ್ದರೂ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲದಂತೆ ವರ್ತಿಸಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿದವರು “ಇಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೇವಾ?” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲು ಭಯ” – ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶ
ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ,
“ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬರು,
“ಅನಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಸುಲಭವಾಗಿ ರೈಲಿಗೆ ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದರೆ ಭದ್ರತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ?” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವರು ರೈಲ್ವೆ ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕುರಿತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈಲ್ವೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದ ಸತ್ಯ
ವಿಷಯ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧಿಕೃತ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆತ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟಗಾರನಾಗಿದ್ದು, ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ರೈಲಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಆಹಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ಘಟನೆ ನಂತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ
ಘಟನೆಯ ನಂತರ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ತಪಾಸಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಅಥವಾ ಅನಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಲು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಪಾಸಣೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ… ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ!
ಈ ಘಟನೆ ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ರೈಲ್ವೆ ಆಹಾರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಮೋಸಾ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ, ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಬಹುದು!