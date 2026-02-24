ವೈರಲ್ ಆಗುವ ಹಪಾಹಪಿ, ಸಮಯ ಉಳಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮೂರ್ಖತನದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷ ಸಾಕು, ಆದರೆ ಆ ಐದು ನಿಮಿಷಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಿದ್ದರೆ ದಂಡ ಬೀಳೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
ಚಲಿಸೋ ಬೈಕಲ್ಲೇ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಈತ ಅದೆಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ಬೇಡ?
ಬೈಕಲ್ಲೇ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್! ಚಲಿಸುವ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ 'ಬ್ಯುಸಿ' ಮಹಾಶಯ: ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ನೆಟ್ಟಿಗರು!
ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಎಷ್ಟು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ, ಊಟ ಮಾಡಲು, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. "ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಮನಿ" ಎನ್ನುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸ ನೋಡಿದರೆ, ಈತನಿಗಿಂತ ಬ್ಯುಸಿ ಮನುಷ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನಿಸುತ್ತದೆ! ಹೌದು, ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೈಕ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಮಹಾನುಭಾವ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಹೈವೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಆತ ಬೈಕ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಿಡಿಯುವ ಬದಲು ತನ್ನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಖದ ಹತ್ತಿರ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮುಖಕ್ಕೆ ಶೇವಿಂಗ್ ಫೋಮ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈತ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ರೇಜರ್ ಹಿಡಿದು ಅತ್ಯಂತ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯಿಂದ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ! ಬೈಕ್ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈತ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಸಲೀಸಾಗಿ ಗಡ್ಡ ತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಆತ ಯಾರು? ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಇವೆಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ತಮಾಷೆಯ ಕಮೆಂಟ್ಸ್:
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಈತನಿಗೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಲು ತಡವಾಗಿರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, "ಇವನೇ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪಟ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್!" ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. "ಬಹುಶಃ ಈತ ಯಾವುದೋ ಡೇಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಬೇಕಲ್ಲವೇ?" ಎಂಬ ತಮಾಷೆಯ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, "ಈತ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಬೈಕ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತ" ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮನರಂಜನೆ ಓಕೆ, ಆದರೆ ಅಪಾಯ ಯಾರಿಗೆ?
ನೋಡಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್ ಫನ್ನಿಯಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಾಹಸ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಮೈಮರೆತರೆ ಸಾವು ನಿಶ್ಚಿತ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ಅದು ಸಾವಿನ ಜೊತೆ ಸರಸವಾಡಿದಂತೆ. ಈತ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಇತರರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಸಂಚಕಾರ ತರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ವೈರಲ್ ಆಗುವ ಹಪಾಹಪಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸಮಯ ಉಳಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮೂರ್ಖತನದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷ ಸಾಕು, ಆದರೆ ಆ ಐದು ನಿಮಿಷಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಿದ್ದರೆ, ಈ ಬ್ಯುಸಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 'ಬಾರಿ' ದಂಡ ಬೀಳುವುದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ "ಬೈಕ್ ಶೇವಿಂಗ್" ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೀವಂತೂ ಇಂತಹ ಸರ್ಕಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ರಸ್ತೆ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗವಲ್ಲ!