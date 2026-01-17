ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕುರಿತು ಅಚ್ಚರಿಯ ಮಾಹಿತಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.
ಕಾಗೆಗಳು ತಾನು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಲಿಸುತ್ತಂತೆ.
ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಗಳು ತಾವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಲ್ಲನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಂತೆ.
ಇಲಿಗಳು ತಾವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲು ಹೈ ಪಿಚ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತಂತೆ, ಆದರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳೋದೆ ಇಲ್ಲ.
ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಲ್ಲದ ಗಂಡು ಕಪ್ಪೆ ಮಿಲನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಹೆಣ್ಣು ಕಪ್ಪೆ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸತ್ತಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಂತೆ.
ಜೇಡಗಳು ಸಂಭೋಗ ನಡೆಸುವ ಮುನ್ನ ಗಂಡು ಜೇಡ ಹೆಣ್ಣು ಜೇಡ ತನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಂತೆ.
ಹಸುಗಳು ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತವಂತೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವು ಬೇರೆಯಾದರೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ.
ಹೆಣ್ಣು ಸಿಂಹ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 40 ಬಾರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಂಡು ಸಿಂಹ ಅದನ್ನು ಖುಷಿಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯೂ ಆಗುತ್ತಂತೆ.
ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ತನ್ನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಅನೆಗಳು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲುದು, ಕಾರಣ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಇದೆ.
ಸೀ ಆಟರ್ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾಣಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮಲಗುತ್ತಂತೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಎನ್ನುವ ಭಯದಿಂದ.
ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಗಲೀಜು ಎನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವು ತಮ್ಮ ಮೈಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ.
