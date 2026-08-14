ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳಿಗೆ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳ ₹44 ಲಕ್ಷದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಗೇರ್ ಕಳುವಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಮೂಲಕ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕರೂ ಪೊಲೀಸರ ನೆರವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳಿಗೆ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅವರ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾರಿನಿಂದ ₹44 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಕಳುವಾಗಿವೆ. ಕಳುವಾದ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಾಧನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರಿನ ಗಾಜು ಒಡೆದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಳವು
ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳಾದ ಗಣೇಶ್ ಬಾಗಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಆಗಸ್ಟ್ 9ರಂದು ಇಟಲಿಯ Noventa di Piaveನ McArthurGlen Designer Outletನ ಉಚಿತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 3.30ಕ್ಕೆ ಕಾರು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಕಾರಿನ ಹಿಂಬದಿಯ ಗಾಜು ಒಡೆದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಲಗೇಜ್ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದರು.
₹44 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಉಪಕರಣ
ಕಳುವಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ₹44 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ 40,000 ಯುರೋಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಎಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ದುಬಾರಿ Sony ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಾಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ವೃತ್ತಿಪರ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಬಳಸುವ ಈ ಉಪಕರಣಗಳು ಇಬ್ಬರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವು.
ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ನಿಂದ ಕಳ್ಳರ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿರುವುದು ಕಳುವಾದ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಾಧನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಲೈವ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅವರು ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಸಹಾಯ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ತಾವೇ ಹೊರಟರು
ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳು ಕೊನೆಗೆ ತಾವೇ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು, ಭಾಷೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಅಪಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎರಡು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು, ಲಗೇಜ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ.
‘ಸಮಯ ಕೈತಪ್ಪಿತು’ ಎಂದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳು
ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ Instagramನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಗಣೇಶ್ ಬಾಗಲ್, ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಬೇಸರ ಕೇವಲ ದುಬಾರಿ ಉಪಕರಣ ಕಳುವಾದದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳುವಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಲೈವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಹಾಯ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಅಸಮಾಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಟಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಮಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದೂ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇತರ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಇಟಲಿ ದೇಶವನ್ನೇ ದೂಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಉಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳುವಾದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಇಟಲಿ, ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.