ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನಿಂದ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ ಸುಮಂತ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 3 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಅನುಭವವನ್ನು Xನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೇನ್ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲಿಸಿದರೂ ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ, ಜಾಮ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಶಿಸ್ತು ಕುರಿತು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
3 ಗಂಟೆಯ ಪ್ರಯಾಣ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರೇ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ! ಬೆಂಗಳೂರಿಗನ ಅಸಮಾಧಾನ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನಿಂದ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಸుమಂತ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು Xನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಹೊರಟ ಅವರು ರಾತ್ರಿ 10.40ರ ವೇಳೆಗೆ ಮನೆ ತಲುಪಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಲೇನ್ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭವಾಗಲಿಲ್ಲ
ಈ ಬಾರಿ ತಾವು ಎರಡು ಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಆಟೋಗಳು ಲೇನ್ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾ, ವಾಹನಗಳ ನಡುವೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಾ ಸಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸुमಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಲೇನ್ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೂ ಮನೆ ತಲುಪಲು ಮೂರು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
“ಒಬ್ಬ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ”
ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸुमಂತ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಅವರ ಈ ಅನುಭವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ಬಳಸಿ ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಗಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, “ಲೇನ್ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲಿಸದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಉಳಿಸಬಹುದಿತ್ತು?” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಮಾಡುವ lane-splitting ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನುಗ್ಗಿಸುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಷ್ಟ
ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ಸಂಚಾರ ನಿಧಾನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣ ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಸಂಚಾರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸುಮಂತ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲೇನ್ ಶಿಸ್ತು, ವಾಹನ ಸವಾರರ ವರ್ತನೆ, ಮಳೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.