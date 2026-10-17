42 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 28 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಮ್ಯಾಚ್ಮೇಕರ್, ಪುರುಷರ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಮದುವೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
42 ವರ್ಷದ ವರನಿಗೆ 28 ವರ್ಷದ ವಧು ಬೇಕಂತೆ! ಮ್ಯಾಚ್ಮೇಕರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಮದುವೆಗೆ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವಾಗ ವಯಸ್ಸು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅನೇಕರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಮಗಿಂತ ಬಹಳ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ವಿಚಾರ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮ್ಯಾಚ್ಮೇಕರ್ ಒಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ, 42 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತನಗೆ 28 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಹುಡುಕಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಬೇಡಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕಾರಣವೇ ಮ್ಯಾಚ್ಮೇಕರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಾದವೇನು?
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಎಂಜಿನಿಯರ್. ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ನಿಲುವು ಮ್ಯಾಚ್ಮೇಕರ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
40 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಕೆಲವು ಪುರುಷರು 20ರ ಕೊನೆಯ ಅಥವಾ 30ರ ಆರಂಭದ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹುಡುಕುವಾಗ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮ್ಯಾಚ್ಮೇಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಅದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
‘ಪುರುಷರ ವಯಸ್ಸೂ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲವೇ?’
ಮಹಿಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತನ್ನದೇ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಮ್ಯಾಚ್ಮೇಕರ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರು 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ತಂದೆಯಾಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ತಡವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮ್ಯಾಚ್ಮೇಕರ್, ತಂದೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ವಯಸ್ಸಿನ ಪರಿಣಾಮವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ವೀರ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.
‘ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ’
ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಮ್ಯಾಚ್ಮೇಕರ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಕ್ಕಳೇ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಂಗಾತಿಯ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸುವ ಬದಲು ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು.
ಮೊದಲಿಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮರುದಿನ 26 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ದರಂತೆ.
ಸಂಗಾತಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಹೊಣೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಆಸೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯವು ಮಹಿಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪುರುಷರ ಆರೋಗ್ಯ, ಮಹಿಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಇಬ್ಬರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಸಂಗಾತಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕುರಿತ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಬೇಕೆಂಬ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.