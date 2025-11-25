ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸೆಲಿನಾ ಜೆಟ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ (ನ.25): ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಅಭಿನಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ರಾಯ್ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸೆಲಿನಾ ಜೇಟ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ. 2011ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಐತ್ರಾಜ್ ಸಿನಿಮಾದ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಶ್ರೀಮತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸೆಲಿನಾ ಜೇಟ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಪೀಟರ್ ಹಾಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಹಾಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಲಿನಾ ಜೇಟ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂಬೈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹಾಗ್ಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ.
ಸೆಲೀನಾ ಜೇಟ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೀಟರ್ ಹಾಗ್ 2011 ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ 2012ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲಿನಾ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವಳಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು. 2017ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೆಲಿನಾ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವಳಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೃದಯ ಖಾಯಿಲೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವು ಕಂಡಿತ್ತು.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿ
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ, ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯೂ, ಅಪ್ನಾ ಸಪ್ನಾ ಮನಿ ಮನಿ ಮತ್ತು ಮನಿ ಹೈ ತೋ ಹನಿ ಹೈ ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆಯಿಂದ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಸೆಲಿನಾ ಜೇಟ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಈಗ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಲಹದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನೂನು ಅರ್ಜಿಯ ನಂತರ ಈ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಸೆಲಿನಾ ಜೇಟ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಮೇಜರ್ (ನಿವೃತ್ತ) ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಜೇಟ್ಲಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ "ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಪಹರಿಸಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 2016 ರಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕೆಯ ಸಹೋದರ ಸಲಹೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ MATITI ಗ್ರೂಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾದಾಗಿನಿಂದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ, ಕಾನೂನು ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೆಲಿನಾ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ನಂತರ ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕುಟುಂಬವು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೆಲಿನಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರೊಂದಿಗೂ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು.