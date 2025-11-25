Kannada

ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್

ಜೀ ಕನ್ನಡವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕರ್ಣ. ಭರ್ಜರಿ ಮನೋರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ.

tv-talk Nov 25 2025
Author: Pavna Das Image Credits:Instagram
Kannada

100 ಸಂಚಿಕೆ ಪೂರೈಕೆ

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ 100 ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ 100 ಎಪಿಸೋಡ್ ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಶ್ರುತಿ ನಾಯ್ದು, ತಂಡಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

Cooking with a pinch of love

ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸಿರುವ ಫೊಟೊಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಶ್ರುತಿ ನಾಯ್ಡು Cooking with a pinch of love ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಭರ್ಜರಿ ಬಾಡೂಟ ಸವಿದ ತಂಡ

ಶ್ರುತಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಭರ್ಜರಿ ಬಾಡೂಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತಂಡ ಸವಿದು ಸಖತ್ ಆಗಿ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಶ್ರುತಿ ನಾಯ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಸೀರಿಯಲ್

ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಶ್ರುತಿ ನಾಯ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಯಾರ್ಯಾರು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಕರ್ಣ ಧಾರವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್, ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ, ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ, ನಾಗಭರಣ, ಆಶಾಲತಾ, ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ಕಲಾವಿದರು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸದ್ಯ ಸೀರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ?

ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಹಾಸಂಗಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಾರಿಗುಡಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಣನ ಕುಟುಂಬ ತೆರಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಅನಾವರಣ ಆಗಲಿದೆ.

Image credits: Instagram

ಹಾಟ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಮಿಸ್… ಬೆಂಕಿ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟ Shwetha Prasad

ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ... ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ

Bigg Boss: ಕರಿಮಣಿ ನಾಯಕಿ ಸ್ಪಂದನಾಗೆ ಸುದೀಪ್ ನೀಡಿದ್ರು ಬಿರುದು

ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಸುಹಾನಾ ಸೈಯದ್ ಎಲ್ಲಿಯವರು? ಓದಿದ್ದೇನು?