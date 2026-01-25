ಕೇರಳ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯುವತಿ ಅಸಭ್ಯ ಸ್ಪರ್ಷದ ವಿಡಿಯೋ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೀಪಕ್ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಮ್ಜಿತಾಳ ಕೃತ್ಯ ತಪ್ಪು, ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ದೂರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಪುರುಷರು ಹೆದರಿದರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಕಾಮುಕರಿಗೆ ಹೆದರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಡೇನು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮನನೊಂದು ದೀಪಕ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ನಿರೂಪಕಿ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಾರೆ ಮಸ್ತಾನಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಶಿಮ್ಜಿತಾರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಶಿಮ್ಜಿತಾ ಅಥವಾ ಅಕ್ಸಾ ಕೆ ರೆಜಿ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆದರುತ್ತೀರಾದರೆ, ಸಾವಿರ ಗೋವಿಂದಚಾಮಿಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಂದು ಮಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಶಿಮ್ಜಿತಾಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ
‘ನಾನು ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವವಳಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎನಿಸಿತು. ದೀಪಕ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಎಂದಿಗೂ ಆಗಬಾರದ ಘಟನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಳಾದ ಶಿಮ್ಜಿತಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಮೀಮ್ಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ.
ಮಹಿಳೆಯರೂ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ
ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಂಡರೆ ನಮಗೆ ಭಯ, ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೀಗೆಯೇ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಶಿಮ್ಜಿತಾರಿದ್ದಂತೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ನಾವ್ಯಾರೂ ಬಂದು ಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂ ಕಾಮುಕರೆಂದು ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ.
ಒಬ್ಬ ಶಿಮ್ಜಿತಾ ಅಥವಾ ಅಕ್ಸಾ ಕೆ ರೆಜಿ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆದರುತ್ತೀರಾದರೆ, ಸಾವಿರ ಕಾಮುಕರುಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಪುರುಷರಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದ ಶೋಷಣೆಯ ಒಂದು ಕಥೆಯಾದರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಮಸ್ತಾನಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.