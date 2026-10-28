Bigg Boss Kannada: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ವಾರದ ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ನಟನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಹೆಣ್ಣಿನಂತೆ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು, ಯಾವುದೇ ಅತಿಯಾದ ತಮಾಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಅಪ್ಪಟ ಕಲಾವಿದನಂತೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಇವರ ಡೆಡಿಕೇಷನ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರ ಇವರಿಗೆ 'ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ' ಪಕ್ಕಾ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ!
ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರಂಗೇರುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಾರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೀಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ಮನರಂಜನಾ ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಹೆಣ್ಣಿನ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು, ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ರೂಪಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ವೀಕ್ಷಕರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ನಟನಾ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. "ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪಟ ಕಲಾವಿದ ತನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಗೌರವ ಇದು" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹಲವಾರು ಮಹಿಳಾ ವೀಕ್ಷಕರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, "ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸೀರೆಯುಟ್ಟರೆ ಇಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಶಾಂತ್, "ಅಯ್ಯೋ.. ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣಿನಂತೆ ರೆಡಿಯಾಗುವುದು ಬಹಳ ರಿಸ್ಕಿ ಗುರು" ಎಂದು ನಗುತ್ತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ವೀಕ್ಷಕರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
'ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ' ಸಿಗಲೇಬೇಕು ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು
ಈ ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ನಟ ತಾಂಡವ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ನೋಡುಗರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ನಗುವಿನ ರಸದೌತಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ಈ ನೈಜ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಈ ವಾರದ ವಾರದ ಕಥೆ ಕಿಚ್ಚನ ಜೊತೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ 'ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ' ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ?
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಆಗಮನದಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯ ಆಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿದೆ? ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಯಾವ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ? ಕೊನೆಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಸೀರೆ ಉಡಲು ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಸಾಥ್ (Behind-the-scenes fun)
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಸೀರೆ ಉಡಿಸುವುದು, ಪಿನ್ ಹಾಕುವುದು, ಬಿಂದಿ ಮತ್ತು ಕಿವಿಯೋಲೆ ಇಡುವಾಗ ಮನೆಯ ಇತರ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮಾಷೆಯ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಎಪಿಸೋಡ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ದವು.
ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ vs ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ: ಕರಾವಳಿ ಬೆಡಗಿಯರ ಜುಗಲ್ಬಂಧಿ
ಮನೆಗೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, “ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶೆಟ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ?” ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಕಾಮಿಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಾವಿದನ ಗಾಂಭೀರ್ಯ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಡಸರು ಹೆಣ್ಣಿನ ವೇಷ ಹಾಕಿದಾಗ ಕಾಮಿಡಿಗಾಗಿ ಅತಿರೇಕವಾಗಿ (Over-acting) ವರ್ತಿಸುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಹೆಣ್ಣಿನ ವೇಷಕ್ಕೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಅಪಚಾರವಾಗದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ, ಹಾವ-ಭಾವಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ.