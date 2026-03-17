ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ, ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ನಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಮಾನ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನಿಧಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಗಾಗಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಫೋಟೋಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಜರ್ನಲ್ ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಶುರು ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭವ್ಯಾ ಗೌಡಗೆ ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 11ರ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಂದು ಪೇಸ್ಟ್ರೀ ಜೊತೆ ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ, ಕುಳಿತ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನಟಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಜರ್ನಿಯ ಮುದ್ದಾದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ವಿಮಾನದ ಒಳಗಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಹ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಚಾಕಲೇಟ್ ಜೊತೆ ಮುದ್ದಾದ ಕೈಬರಹದ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭವ್ಯಾ ಮೇಡಂ ನೀವು ಸೀರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದೀರಿ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಗೋ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು.
ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಭವ್ಯಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ತಲುಪುವವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಫಿಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಗೀತಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು, ಇದೀಗ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು ಭವ್ಯಾ.
