'ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ವೇದಾಂತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈಜು ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಎಸ್ಎಸ್ಒ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ರಿಲೇ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.5): ಭಾರತೀಯ ಕಿರುತೆರೆಯ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾವ್ಯ 'ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್' (Malgudi Days) ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮುಗ್ಧ ಹಾಗೂ ತುಂಟ ಬಾಲಕ 'ಸ್ವಾಮಿ' ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ (Master Manjunath) ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆ ಹಾಗೂ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಮಂಜುನಾಥ್, ಇದೀಗ ಕ್ರೀಡಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಪುತ್ರನನ್ನು ಕಂಡು ಹೆಮ್ಮೆಯ ತಂದೆಯಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್.ಕೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ 'ಸ್ವಾಮಿ ಆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್' ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಹುಡುಗನ ದೈನಂದಿನ ತುಂಟಾಟ, ತರಗತಿಯ ಒಡನಾಟ ಹಾಗೂ ಮುಗ್ಧ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಮಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವುದನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಐಎಸ್ಎಸ್ಒ' ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ
ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ವೇದಾಂತ್, ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಈಜು ರಿಲೇ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈಜು ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಐಎಸ್ಎಸ್ಒ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈಜು ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ (ISSO National Swimming Championship) 'ನೀವ್ ಅಕಾಡೆಮಿ'ಯನ್ನು (Neev Academy) ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ವೇದಾಂತ್, ತಮ್ಮ ಸಹ-ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ತನಯ್, ಕಬೀರ್ ಹಾಗೂ ಅಯಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಂಡವಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು. ಈ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಈ ಯುವ ಈಜುಪಟುಗಳ ತಂಡವು 4x100m ಮೆಡ್ಲೆ ರಿಲೇ (Medley Relay) ಹಾಗೂ 4x100m ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ರಿಲೇ (Freestyle Relay) ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಬಂಗಾರದ ಪದಕಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದೆ.
2025 ರ ಯಶಸ್ಸು 2026 ರಲ್ಲೂ ರಿಟರ್ನ್
ಈಜುಪಟುಗಳ ಬಳಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. ಕಳೆದ 2025 ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ಬಲಿಷ್ಠ ನಾಲ್ವರ ತಂಡವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂತಹುದೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಜಯಿಸಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಮಗ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡದ ಈ ಅದ್ಭುತ 'ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್' (Back-to-Back) ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಮ್ಮ ಸಂತಸವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗದೆ, "ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಾಗ ಅದರ ಖುಷಿ ಹಾಗೂ ಅನುಭವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ!" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿಪಡದೆ, 2025 ಮತ್ತು 2026 ರ ಸತತ ಗೆಲುವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿರುವ ಮಂಜುನಾಥ್, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಿಗೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಆದ ಗುರಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಗ ಇರುವ ಟೀಮ್ಗೆ ಸವಾಲು ನೀಡಿರುವ ಅವರು, "ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದು 'ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್' (Hattrick Next Year) ಬಾರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ನಾನು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಕಾತರನಾಗಿದ್ದೇನೆ!" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಲ್ಗುಡಿಯ 'ಸ್ವಾಮಿ'ಯ ಹೊಸ ಪಯಣ
ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾಲ್ಗುಡಿಯ ಧೂಳು ತುಂಬಿದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ 'ಸ್ವಾಮಿ'ಯ ಚಿತ್ರಣ ಇಂದಿಗೂ ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹದ್ದು. ಆದರೆ ಸಮಯ ಉರುಳಿದಂತೆ, ಆ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಹುಡುಗ ಭಾರತೀಯ ಕಿರುತೆರೆ ಇತಿಹಾಸದ ಸವಿನೆನಪಿನ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಮ್ಮ ಮಗ ವೇದಾಂತ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.