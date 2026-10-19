ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದ ಲಿಖಿತ್ ಗೊಂದಿ ಹಾಗೂ ಅನನ್ಯಾ ಇದೀಗ ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ..
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದ ಲಿಖಿತ್ ಗೊಂದಿ ಹಾಗೂ ಅನನ್ಯಾ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಗೋಕರ್ಣದ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇವರಿಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಲಿಖಿತ್ ಹಾಗೂ ಅನನ್ಯಾ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದು ಆಟವಾಡಿ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅನನ್ಯಾಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಶೋ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಒಡನಾಟ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದು ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುತ್ತಾಟ
ಸದ್ಯ ಲಿಖಿತ್ ಗೊಂದಿ ಹಾಗೂ ಅನನ್ಯಾ ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಲತೀರದ ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದು ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪ್ರವಾಸವೇ? ಅಥವಾ ಇವರಿಬ್ಬರ ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ವಿಶೇಷವಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಲಿಖಿತ್ ಹಾಗೂ ಅನನ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವುದು ಅವರ ಒಟ್ಟಿನ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾತ್ರ.
‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ನಿಂದ ಗೋಕರ್ಣದವರೆಗೆ!
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಇವರ ಪರಿಚಯ, ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೊರಗೂ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇವರ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಲೈಕ್ಸ್, ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಈ ಜೋಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, 'ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು?', 'ಇದು ಬರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಷ್ಟೇನಾ?' ಎಂಬ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ್ ಆಟ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಇನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ್ ಗೊಂದಿ ಅವರ ಆಟದ ಶೈಲಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ದ ಅಗ್ರೆಸ್ಸಿವ್ ನಡೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣ ಅವರ ಆಟದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು.
ಆದರೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಟ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಲಿಖಿತ್ ಗೊಂದಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅನನ್ಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಗೋಕರ್ಣ ಪ್ರವಾಸದ ಫೋಟೋಗಳು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಲಿಖಿತ್-ಅನನ್ಯಾ ಪರಿಚಯ ಈಗ ಗೋಕರ್ಣ ಟ್ರಿಪ್ವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಪ ಪಡೆಯಲಿದೆ? ಅಥವಾ ಇದು ಕೇವಲ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹವೇ? ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.