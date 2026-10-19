‘ಅಮೃತಧಾರೆ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಶಕುಂತಲಾ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ವನಿತಾ ವಾಸು, ಶಾಲಾ ಗೆಳತಿಯರ ಜೊತೆ ಕೇರಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗುರುವಾಯೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶಕುಂತಲಾ ಆಗಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ವನಿತಾ ವಾಸು ಇದೀಗ ಭಕ್ತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡುವೆಯೇ ಕೊಂಚ ವಿರಾಮ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳ ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕೇರಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗುರುವಾಯೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಸಂತಸಗೊಂಡಿರುವ ನಟಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸದ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಗುರುವಾಯೂರಿಗೆ ಪಯಣ!
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವನಿತಾ ವಾಸು, ಸದ್ಯ ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ‘ಅಮೃತಧಾರೆ’ಯಲ್ಲಿ ಶಕುಂತಲಾ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ವನಿತಾ ವಾಸು ಅವರ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೇರಳದ ತ್ರಿಶೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗುರುವಾಯೂರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಸಂಜೆ ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪನ ದರ್ಶನ!
‘ಭೂಲೋಕದ ವೈಕುಂಠ’ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಗುರುವಾಯೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ವನಿತಾ ವಾಸು ಭಕ್ತಿಭಾವದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ವನಿತಾ ವಾಸು ಅವರಿಗೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅವರು, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಗೆಳತಿಯರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಶಕುಂತಲಾ ಪಾತ್ರದ ನಡುವೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿರಾಮ!
‘ಅಮೃತಧಾರೆ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವನಿತಾ ವಾಸು, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುವ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವನಿತಾ ವಾಸು, ಇದೀಗ ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸದ ಸವಿಯನ್ನು ಸವಿದಿದ್ದಾರೆ.