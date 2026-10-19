ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ನಯನಾ ಅವರು ‘ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಮೋನಿಕಾ’ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ ಶರತ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಿಂದಾಗಿ..
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿರುವ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ನಯನಾ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾ ನಗಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುವ ನಯನಾ, ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಮನದಾಳದ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ ಶರತ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಪತಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ; ನಯನಾ ಮನದಾಳದ ಮಾತು
‘ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಮೋನಿಕಾ’ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಯನಾ, ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಶರತ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ತಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬೇಸರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಯನಾ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಜನರು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪತಿ ಶರತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಓಡಾಡಲು, ಸಾಮಾನ್ಯ ದಂಪತಿಗಳಂತೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಈ ಸಂಗತಿಯೇ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂಬ ನೋವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಡುವೆ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಯದ ಕೊರತೆ!
ನಟನೆಯ ಕೆಲಸ, ನಿರಂತರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ನಡುವೆ ಪತಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಯನಾ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಸರ. ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಪತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶರತ್ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಮೀರಿದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ನಯನಾ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ತಾವು ಮಾಡಲಾಗದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತಾದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ, ಆದರೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ!
ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಯನಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಭಾವುಕವಾಗಿದೆ. ಪತಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತಾದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬೇಸರವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಂಪತಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪರಸ್ಪರ ಸಮಯ ನೀಡುವುದು, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಈ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನಯನಾ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಶರತ್ ಜೊತೆಗಿನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ
ನಯನಾ ಅವರು 2018ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಶರತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿದ್ದು, ಮಗುವಿಗೆ ಅವಿನ್ಯಾ ಶ್ರೇಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಜನರನ್ನು ನಗಿಸುವ ನಯನಾ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಕಾಳಜಿಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಇನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನಗುವಿನ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸುವ ನಟಿ ನಯನಾ ಅವರ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯದ ಏಳುಬೀಳುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನುಭವಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.