ಈ ಸಾರಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಒಂಥರಾ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವಾರವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಬಂದ ವೇಳೆ , ಇಡೀ ಮನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಗಿಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಶೋನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಂಗಾಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ..
ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲದ ಗಿಲ್ಲಿ ಕಥೆ!
ಗಿಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ.. ಈತ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿರೋ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ..!,, ಹಸಿವು.. ಅಪಮಾನ.. ನೋವಿನ ಕಥೆಯಿದೆ ನಗಿಸೋ ‘ನಟ’ ಹಿಂದೆ..!,, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋನು.. ಮುಗಿಲಲ್ಲಿ ಎದ್ದನು.. ಹೇಗಿದ್ದ ಹೇಗಾದ ಗೊತ್ತಾ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ..?
ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಇರೋದು ಗಿಲ್ಲಿ. ತರ್ಲೆ, ತಮಾಷೆ, ಕಾಮಿಡಿ, ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನ ಮಂಕುಮಾಡಿ ಇಡೀ ಮನೆತುಂಬಾ ತಾನೇ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಕಿಲಾಡಿ ಗಿಲ್ಲಿ. ನೋಡೋಕೆ ಸಿಲ್ಲಿಯಂತೆ ಕಾಣೋ ಗಿಲ್ಲಿ (Gilli Nata Nataraj) ಸಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲ.. ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸು ಗೆದ್ದಿರೋ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹಳ್ಳಿಹೈದ ಗಿಲ್ಲಿ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ..? ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಗಿಲ್ಲಿನ ಕರೆದು ಯಾರೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ , ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ ಗಿಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ,. ಅಲ್ಲಿಂದ ಟೆಲಿವಿಷನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಿರುತೆರೆಯ ತಾರೆಯಾದ.
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ವರ್ತನೆ ಹಿಂದಿನ ವಾರ ಅತಿರೇಕ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಮಾತು ಇದೆಯಾದರೂ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲ್ ಅಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾದ-ವಿವಾದಗಳು ನಡೆದಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
