ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಗೌಡರಿಂದ ಬೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಮುಕು ಡಮುಕು ಮಂಜು ಮತ್ತೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಜೊತೆಗಿನ ಜಗಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಶವಂತಪುರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗಿ ಜಡ್ಜ್ ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಅವರಿಂದ ಬೈಗುಳ ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯುಟ್ಯೂಬರ್ ಅಮುಕು ಡಮುಕು ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಇವರು ಪಬ್ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಗಲೂ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೊಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ನಿವಾಸಿ ವಿಕ್ರಂ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ದನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಜಗಳ ನಡೆದು, ಕೈಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಯಶವಂತಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರ ಜೊತೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿಕ್ರಂ ಎಂಬುವವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಶವಂತಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಮುಕು ಡುಮುಕು ಮಂಜುನಾಥ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಇನ್ನು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ʻಅಮುಕು ಡುಮುಕುʼ ಮಂಜು ಕೂಡ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ 60 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಳುಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎನ್ನುವ ಥೀಮ್ ಮಾಡಿತ್ತು ವಾಹಿನಿ. ಇದರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವೇಳೆ, ನಿರೂಪಕ ನಿರಂಜನ್ ಅವರು, ʻಸಂಗೀತಾ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಂಡರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು..ʼ ಎಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ಮಂಜು, “ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೀಗೆ ಇರೋದು, ಹೀಗೆ ಹೋಗೋದು” ಎಂದು ಏರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ವಿನಯ್ ಗೌಡ, “ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರು” ಎಂದಿದ್ದರ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇಜ್ನಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಮುಕು ಡುಮುಕು ಮಂಜು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.