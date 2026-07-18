ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಬಿಸಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಾರತೀಯರ ಕನಸಿನ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 3, 2000 ರಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶುರುವಾದ ಈ ಪಯಣ ಈಗ 17 ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿ 18ನೇ ಸೀಸನ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಪೈಕಿ 16 ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ ಪತಿ ಮತ್ತೆ ಶುರು!
"ದೇವಿಯೋ ಔರ್ ಸಜ್ಜನ್ ನೋ... ನಮಸ್ಕಾರ್!" - ಈ ಗಂಭೀರ, ಗಾಂಭೀರ್ಯದ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಇಡೀ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತುಸು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಭಾರತೀಯ ಕಿರುತೆರೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ ಪತಿ' (KBC) ತನ್ನ 18ನೇ ಸೀಸನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಕೆಬಿಸಿ (Kaun Banega Crorepati) ಕೇವಲ 'ಪ್ರಶ್ನೆ-ಉತ್ತರ'ಗಳ ಆಟವಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಕೆಲಸ ನೀಡುವ 'ಸೋಚನಾ ಪಡೇಗಾ' (ಯೋಚಿಸಲೇಬೇಕು) ಎಂಬ ಹೊಸ ಥೀಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ!
ಏನಿದು 'ಸೋಚನಾ ಪಡೇಗಾ' ಕಲ್ಪನೆ?
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೂ ಜನರು ತಕ್ಷಣ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಜೇಬಿನೊಳಗಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಕೆಬಿಸಿ ತಂಡ, ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸವಾಲು ಎಸೆದಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ನೀವು ಎಷ್ಟು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸ, ಭೂಗೋಳ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಾಹಿತಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರೋಮೋಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಕುತೂಹಲ!
ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಮೂರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋಮೋಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲದ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿವೆ.
ಮೊದಲ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಿ, "ಉತ್ತರಗಳು ಈಗ ಜೇಬಿನಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ನ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಲವರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಜ್ಞಾನ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರನೇ ಪ್ರೋಮೋ ಎಐ (AI) ಯುಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಜ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಹಲವರು ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಸುವರ್ಣ ಇತಿಹಾಸದ ಹಾದಿ:
ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಬಿಸಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಾರತೀಯರ ಕನಸಿನ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 3, 2000 ರಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶುರುವಾದ ಈ ಪಯಣ ಈಗ 17 ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿ 18ನೇ ಸೀಸನ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಪೈಕಿ 16 ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2007ರಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್ಷಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಆಯೋಜಿಸಿ ಹೊಸ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ?
ಹೊಸ ಹುರುಪು, ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಬಿಸಿ ಸೀಸನ್ 18 ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಿಂದ (ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಸ್ಟ್ 10) ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸೋನಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸೋನಿ ಲಿವ್ (Sony LIV) ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾತ್ರಿಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾನದ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಿಗ್ ಬಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗಾದರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಕೋಟಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೆನಪಿಡಿ, ಈ ಬಾರಿ ಬರಿ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಇದೆ... ಸೋಚನಾ ಪಡೇಗಾ!