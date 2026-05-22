ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಶಿಯೋಮಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ 'ಶಿಯೋಮಿ 17 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್' ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 8,000mAh ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿ, 200MP ಲೈಕಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹68,000 ಆಗಿದೆ.
ಚೀನಾದ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ಶಿಯೋಮಿ ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 'ಶಿಯೋಮಿ 17 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್' ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಈ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಶಿಯೋಮಿ 17 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಐದನೇ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಜೊತೆಗೆ, ಶಿಯೋಮಿ YU7 GT ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್, ಶಿಯೋಮಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ 10 ಪ್ರೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಶಿಯೋಮಿ ಇಯರ್ ಕ್ಲಿಪ್ TWS ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ಗಳನ್ನೂ ಕಂಪನಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಶಿಯೋಮಿ 17 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್: ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಬ್ಯಾಟರಿ, ಚಿಪ್
ಶಿಯೋಮಿ 17 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 8,000mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಿಯೋಮಿ 17 ಸರಣಿಯಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯಾಗಿದೆ. 100W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 22.5W ರಿವರ್ಸ್ ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು.
ಈ ಫೋನ್ 6.9-ಇಂಚಿನ 1.5K ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 3,500 ನಿಟ್ಸ್ ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ ಮತ್ತು HDR10+ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಈ ಫೋನ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. 16GB ವರೆಗೆ LPDDR5x RAM ಮತ್ತು 512GB ವರೆಗೆ UFS 4.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ.
ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ, ಶಿಯೋಮಿ ಲೈಕಾ (Leica) ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇವೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ 32MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಶಿಯೋಮಿ 17 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್: ಬೆಲೆ
ಬೆಲೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಶಿಯೋಮಿ 17 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆ 4,799 ಚೀನೀ ಯುವಾನ್ (ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹68,000) ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆ 5,799 ಯುವಾನ್ (ಸುಮಾರು ₹82,000) ಆಗಿದೆ. ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮೇ 25 ರಿಂದ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.