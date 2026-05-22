ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಪುರಾತನ ಜೀವಿ ಜಿರಳೆ… 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೆ 30,000 ಮರಿ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಚರ್ಚೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಜಿರಳೆಗಳು ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹಳೆಯವು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಜಿರಳೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗಾಗಿ.
ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಓಡಾಡುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಜಿರಳೆ ಹಾರಾಡುವಾಗ ಕಿರುಚುತ್ತಾ ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆ ಕೂಡ ಸೇರಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಷವು ಬಹಳಷ್ಟು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಈ ಜಿರಳೆ ಕುರಿತಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇನೆಂದು ನೀವೂ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಜೀವಿ ಹೌದು ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಪುರಾತನ
ಜಿರಳೆ ಪ್ರಭೇದವು ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹಳೆಯದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹೌದು, ಇದು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ನಿಜ. ಈ ಪುಟ್ಟ ಕೀಟವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ, ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಜೀವಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
ಜಿರಳೆಗಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ
ಜಿರಳೆಗಳ ಪೂರ್ವಜರು ಸುಮಾರು 320-350 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಬೊನಿಫೆರಸ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದವು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿತ್ವದಲ್ಲಿದ ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 100-120 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳು ಸುಮಾರು 230 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು, ಆದರೆ ಜಿರಳೆಗಳು ಆಗಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದವು, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಭೌತಿಕ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು.
ಹೆಣ್ಣು ಜಿರಳೆ 200 ದಿನಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮರಿಗಳನ್ನಿಡುತ್ತೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಿರಳೆ ಎಂದರೆ ಜರ್ಮನ್ ಜಿರಳೆ, ಇದು ಸರಾಸರಿ 100 ರಿಂದ 200 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಜಿರಳೆ ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 200 ರಿಂದ 400 ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣು ಜಿರಳೆ 5 ರಿಂದ 8 ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು (ಊಥೆಕಾ) ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲೂ 30-40 ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಹೆಣ್ಣು ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತನ್ನ ದೇಹದೊಳಗೆ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮರಿಗಳು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
30,000 ಹೆಚ್ಚು ಮರಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯೇ?
ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಜರ್ಮನ್ ಜಿರಳೆ, ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 30,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೆಂದರೆ, ಅವುಗಳ ತಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಅವು ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಬದುಕಬಲ್ಲವು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವು ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಬದುಕಬಲ್ಲವು.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು AI ನಿಂದ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿಯವರೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (Technology News in Kannada) ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರ ಮಾತುಗಳು, ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುವ ಏಕೈಕ ತಾಣ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಹೊಸ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಟೆಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವುದು? ಇವುಗಳ ಇಂಚಿಂಚೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಟೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಡೆಮೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.