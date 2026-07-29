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- Starship Video: ಮುಳುಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್! ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪೇಸ್ಶಿಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್
Starship Video: ಮುಳುಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್! ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪೇಸ್ಶಿಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್
ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್, ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಹಾರಾಟದ ಹಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರವೂ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
Elon Musk shares video of Starship still floating
ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್(Elon Musk) ಅವರು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್(Starship) ನೌಕೆಯು ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಹಾರಾಟದ ಹಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರವೂ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಮಸ್ಕ್, ಜುಲೈ 29 ರಂದು 'X' ನಲ್ಲಿ 31-ಸೆಕೆಂಡ್ನ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು "ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ನೂ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದೆ" ಎಂಬ ಸರಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Starship still floating in the ocean pic.twitter.com/eYm4OjDMf6
— Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2026
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂವು. ಈ ದೈತ್ಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಮುಳುಗದೆ ತೇಲುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಕೆಲವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತಮಾಷೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು 'ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಅಕ್ಷರಶಃ ಒಂದು ಹಡಗಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ' ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, 'ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಮುಳುಗಲೆಂದು ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಕಾದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
it’s literally a ship now pic.twitter.com/jHXdrM9ZVj
— Steve Li (@st3v3li) July 29, 2026
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಾಮೆಂಟರ್ ಇದನ್ನು 'ಹಲವು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ'ಗೆ ಹೋಲಿಸಿ, ಅದನ್ನು ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯಂತೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
SpaceX really built a multi-million dollar stainless steel space submarine and left it floating out there like a lost water bottle pic.twitter.com/m4hwHygSj9
— M-Muak Logic (@muaklogic) July 29, 2026
Social media users debate what happens next
ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆತಂಕದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದಿವೆ.
ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು, ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ಡೌನ್ ಆದ ನಂತರವೂ ನೌಕೆಯು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಇದನ್ನು 'ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ಡೌನ್ ಯಶಸ್ಸು' ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವಾಹನವು ಇನ್ನೂ ತೇಲುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತಂದು ಹಾನಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಬಳಕೆದಾರರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಳವಳಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು,. ಒಬ್ಬ ಕಾಮೆಂಟರ್, ಇದು ಸಮುದ್ರ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ಸಮುದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಮುಂದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಔಟ್ಬೋರ್ಡ್ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಜೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, ಚೀನಾದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಯೊಂದು ಈ ನೌಕೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ದೃಶ್ಯವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, ಈ ನೌಕೆಯು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಿಂತ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, ಚಿತ್ರದಿಂದ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
SpaceX plans to recover the spacecraft
ಆನ್ಲೈನ್ ತಮಾಷೆಗಳ ನಡುವೆ, ಈ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್, ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ 'ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ರಿಕವರಿ' ತಂಡವು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ನೌಕೆಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ಡೌನ್ ನಂತರವೂ ವಾಹನವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
The Starship Recovery team has continued gathering imagery of the vehicle, which is still afloat in the Indian Ocean pic.twitter.com/ozCJYtxXGU
— SpaceX (@SpaceX) July 28, 2026
ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ತರಲು ಒಂದು ಹಡಗನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರಿಕವರಿ ಮಿಷನ್ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮಿಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು, ಹಾರಾಟದ ನಂತರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಅವರು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್-ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಡಿ, ಹೀಟ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಉಡಾವಣೆ, ಮರು-ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಅವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
Starship Recovery
ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದು ಜನರನ್ನು ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಆಶಿಸಿದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಸಿಸ್ಟಂ, ಅದರ ಸೂಪರ್ ಹೆವಿ ಬೂಸ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ, ಸುಮಾರು 123 ಮೀಟರ್ (403 ಅಡಿ) ಎತ್ತರವಿದೆ.
ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
Why the Starship Recovery matters
ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಾರಾಟವು ಮಿಷನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದು, ಮುಳುಗದೆ ತೇಲುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು.
Starship’s ascent burn is complete and is now coasting through space pic.twitter.com/SY2jGgfjl6
— SpaceX (@SpaceX) July 24, 2026
ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ವಾಹನಗಳು ಕೆಲವು ಹಾರಾಟಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಡೇಟಾವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ವಾಹನವು ವಿಭಿನ್ನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ: ಹಾರಾಟದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಭವಿಷ್ಯದ ಮಿಷನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇದು ಕಂಪನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Starship's unexpected ocean wait
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ತನ್ನ ರಿಕವರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್, ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರಬಹುದಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಜನರು ನೌಕೆಯ ಅದ್ಭುತ ಉಳಿವಿವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅದರ ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ಗೆ, ತಮಾಷೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಕಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
The possibilities after recovery of Starship
ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದರೆ ಈ ವಾಹನವು ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ನ ರಚನೆ, ಶಾಖ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಹಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೇಲುವ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು: ಅದೆಂದರೆ, ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ನೌಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಳಸುವುದು.
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