ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಂಪನಿಗಳು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬಾರದು ಎಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಇಒ ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಐ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ‘ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬ್ರೇಕ್’, ಮಾನವ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
AI ಅನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ! ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ; ‘ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬ್ರೇಕ್’ ಇರಲಿ ಎಂದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಇಒ
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಇಂದು ಕೆಲಸದ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದರೂ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಾರದು ಎಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಇಒ ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆ.
AIಗೆ ‘ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬ್ರೇಕ್’ ಏಕೆ ಬೇಕು?
ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಮುಂದುವರಿದ ಎಐ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬುವ ಬದಲು ಅವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಊಹಿಸಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಎದುರಾದಾಗ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಬ್ರೇಕ್ ಇರುವಂತೆ, ಎಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಗತ್ಯ. ಎಐ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ವಿರಾಮಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
AI ಅನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಅಪಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ
ಎಐ ಮಾದರಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿ, ಪ್ರಮುಖ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಐಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಎಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ಅಪಾಯದಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಐ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮಾನವ ನಿಗಾ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯ
ಎಐ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ನಿಯಮಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ತಪಾಸಣೆ, ಎಐ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
ಎಐ ಸಂಬಂಧಿತ ಗಂಭೀರ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಭದ್ರತಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ನಡೆದಾಗ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಮುಖ್ಯ
ಎಐ ಕಂಪನಿಗಳ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಅವರ ಸಂದೇಶ.
ಎಐ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಅದರ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರಿದರೂ ಅಂತಿಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾನವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದೆ.