ಉಕ್ರೇನ್ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿ ಯಾಂಡೆಕ್ಸ್ನ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು, ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗದೆ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿವೆ.
ಮಾಸ್ಕೋ: ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಥಗಿತವಾಯಿತು ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ... ಜೀವನ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದೂ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲೋಲಕಲ್ಲೋಲವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. 20-25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎನ್ನೋದು ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಥಗಿತವೇನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆದರೂ ಜೀವವೇ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆಯೇನೋ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಮಾತಾದರೆ, ಇನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಅಲ್ಲೋಲ, ಕಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. 90% ಕೆಲಸಗಳೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕೂಡ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಜನರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು, ಅಂಗಡಿ-ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕು ಎಂದರೆ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಬಹುದು? ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಜನರು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಕೂಡ ತೆರೆಯಲಾಗದೇ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದವರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲು ಆಗದೇ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಡಿ-ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳ ಡೋರ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದು, ಪೋಷಕರು ಹೊರಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಥ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರ ತಿನ್ನಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟವಾದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಅವಲಂಬನವಾದರೆ ಏನುಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಭೀಕರತೆ
ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವನವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಯಾದ ಯಾಂಡೆಕ್ಸ್ನ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಉಕ್ರೇನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಬಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್ ವಿತರಣಾ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೋರ್ ಕೀಗಳಿಗೂ ಅಡ್ಡಪಡಿಸಿದೆ!
ಮಾಸ್ಕೋ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರಿಂದ, ಉಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾದ ಯಾಂಡೆಕ್ಸ್ನ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಗೂಗಲ್ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಯಾಂಡೆಕ್ಸ್, ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ನಾಗರಿಕರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ
ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕೌಟ್ ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಿತು. ಯಾಂಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ಥಗಿತವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ಬರ್ಗ್ನ ಬ್ಲಾಗರ್ ಐರಿನಾ ಈ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹಣವಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಂಡೆಕ್ಸ್ನ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೀಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾಂಡೆಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿನ ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಥವಾ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪೆಗಳು ಗುರಿ
ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿನ ಈ ದಾಳಿಯು ಯಾಂಡೆಕ್ಸ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ರಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಬೆರ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಟೆಕ್-ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಂಪನಿಯಾದ ವಿಕೆಯ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು ರಷ್ಯಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಈ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ತೈಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲಿನ ನೇರ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಒತ್ತಡದ ನಂತರ, ಈ ಮಾತಿನ ಸಮರದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.