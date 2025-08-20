ರಿಯಲ್ಮಿ P4 ಬೆಲೆ & ವಿಮರ್ಶೆ: ರಿಯಲ್ಮಿ P4 ಮತ್ತು P4 Pro ಸೇರಿದಂತೆ P4 ಸರಣಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ AI ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ರಿಯಲ್ಮಿ P4 ಸರಣಿ: ನೀವು ಬಜೆಟ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ನಿಮಗಾಗಿ 2 ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ರಿಯಲ್ಮಿ ಇಂದು ತನ್ನ ಎರಡು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇಂದು ರಿಯಲ್ಮಿ P4 5G ಮತ್ತು P4 Pro 5G ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಅವುಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅವು ಯಾವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ.
Realme P4 Pro ಬೆಲೆ
ರಿಯಲ್ಮಿ P4 Pro ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. 8GB+128GB ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಬೆಲೆ 24,999 ರೂ. 8GB+256 ರೂಪಾಂತರ ಮತ್ತು 12GB+256GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 26,999 ಮತ್ತು 28,999 ರೂ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
Realme P4 ಬೆಲೆ
ರಿಯಲ್ಮಿ P4 ಅನ್ನು ಸಹ ಮೂರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 6GB+128GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 18,499 ರೂ. 8GB+128GB ಮತ್ತು 8GB+256GB ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ 19,499 ಮತ್ತು 21,499 ರೂ. ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
Realme P4 Pro ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
- 6.8 ಇಂಚಿನ FHD AMOLED ಪ್ರದರ್ಶನ
- 144hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರ
- 65000 ನಿಟ್ಸ್ ಹೊಳಪು
- Snapdragon 7 Gen 4 SoC ಪ್ರೊಸೆಸರ್
- Android 15 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
- 12GB+256G ಸಂಗ್ರಹಣೆ
- 7000mAH ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ
- 80W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲ
- 50MP+8MP ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
- 50MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
- IP65 ಮತ್ತು IP66 ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ನಿರೋಧಕ
- AI ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಮೋಡ್, AI ಪಾರ್ಟಿ ಮೋಡ್ನಂತಹ ಮುಂದುವರಿದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
Realme P4 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
- 6.77 ಇಂಚಿನ AMOLED ಪರದೆ
- 144HZ ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರ
- 4500 ನಿಟ್ಸ್ ಹೊಳಪು
- MediaTek Dimensity 7400 ಪ್ರೊಸೆಸರ್
- 8GB+256GB ವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ
- 50MP+8MP ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
- 16MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
- ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
Realme C53 ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 6GB+128GB ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಬೆಲೆ 9,999 ರೂ.
Realme 12x 5g ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ Realme 12x 5g ಯ 6GB+128GB ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 11,499 ರೂ.
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ- ಬೆಲೆಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.