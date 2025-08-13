- Home
ZEISS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸೂಪರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್, AI ಫೀಚರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಲಾಂಚ್
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ZEISS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೀಚರ್ಗಳು, ಸೂಪರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ.
ವಿವೋ V60 5G ಬಿಡುಗಡೆ
ವಿವೋ ತನ್ನ ಹೊಸ V ಸೀರೀಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವಿವೋ V60 5G ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮದುವೆ ಫೋಟೋಗಳು, ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ZEISS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೀಚರ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಚೆಂದದ ಡಿಸೈನ್, ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ಮತ್ತು AI ಫೀಚರ್ಗಳು ಸಹ ಇದೆ. ₹36,999 ರಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ
ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
ವಿವೋ V60 5G ಮೊಬೈಲ್ ತೆಳುವಾದ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಹೊಸ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಡಿಸೈನ್ V ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ರನ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. 6.77 ಇಂಚಿನ ಕ್ವಾಡ್ ಕರ್ವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 5000 ನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ. IP68 & IP69 ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಹ ಇದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೀಚರ್ಗಳು
ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP ZEISS OIS ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ (Sony IMX766 ಸೆನ್ಸಾರ್), 50MP ZEISS ಸೂಪರ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ (Sony IMX882 ಸೆನ್ಸಾರ್) ಮತ್ತು 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP ZEISS ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. 10x Telephoto Stage Portrait, Wedding vLog, ZEISS Multifocal Portrait ಫೀಚರ್ಗಳು ಸಹ ಇದೆ.
ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್
Snapdragon 7 Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 16GB LPDDR4X RAM ಮತ್ತು 512GB UFS 2.2 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ. Android 15 ಬೇಸ್ಡ್ Funtouch OS 15, 4 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮತ್ತು 6 ವರ್ಷಗಳ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. AI Four Season Portrait, AI Magic Move, AI Reflection Removal AI ಫೀಚರ್ಗಳು ಸಹ ಇದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ
6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 90W FlashCharge ಇದೆ. ಮೂರು ಕಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. 8GB+128GB ಮಾಡೆಲ್ನ ಬೆಲೆ ₹36,999. ಆಗಸ್ಟ್ 19 ರಿಂದ ಸೇಲ್ ಶುರು.