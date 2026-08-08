ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಅಲ್ಮೋರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರವಿ ತಮ್ತಾ ಎಂಬ ಯುವಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹಾರುವ ಕಾರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರುವ ಈ ವಾಹನವು, ನಗರ ಸಾರಿಗೆ, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಉತ್ತರಾಖಂಡ: ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಅಲ್ಮೋರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹಾರುವ ಕಾರನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೂಲಮಾದರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಎಥೆನಾಲ್ ಏನೂ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಜನ ದಟ್ಟಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯೇ ಹಾರಿ ಹಾರಿ ಹೋಗುವುದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾಗೇಶ್ವರ ಧಾಮ್ ಬಳಿಯ ಕಾಫ್ಲಿಖಾನ್ ಗ್ರಾಮದ ರವಿ ತಮ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್, ಹಪಿಡಾ ಸ್ಕೈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೂಲಕ ಹಪಿಡಾ ಸ್ಕೈನೆಕ್ಸ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾರುವ ವಾಹನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಮೂಲಮಾದರಿಯ ಹಾರಾಟವು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ
ವಾಯುಯಾನ ಇಂಧನ ಅಥವಾ ಎಥೆನಾಲ್ ಆಧರಿತ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾರುವ ಯಂತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, HAPIDA SKYNeX ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ಚಾಲಿತ ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾಯು ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಸುಧಾರಿತ ಚಲನಶೀಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನವೋದ್ಯಮಗಳ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಾಧನೆಯು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾರುವ ವಾಹನಗಳು ನಗರ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಮೀರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅವು ದೂರದ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು, ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವೇಗವಾದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಉತ್ತೇಜನ
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ರಾಜ್ಯದ ಪರ್ವತ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಮೂಲಮಾದರಿಯ ಹಾರಾಟವು ರವಿ ತಮ್ತಾ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದ ವರ್ಷಗಳ ಸಮರ್ಪಿತ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಹನವು ಇನ್ನೂ ಮೂಲಮಾದರಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಮುಂದುವರಿದ ವಾಯು ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.